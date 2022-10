Christian Domínguez confiesa que le fueron infiel a los 17 años

El cantante de cumbia Christian Domínguez recordó a través de las cámaras del programa 'América hoy' una dolorosa experiencia por la que pasó cuando era tan solo un adolescente.

Y es que, el artista se animó a confesar que le fueron infiel cuando tenía la edad de 17 años, pero no solo eso, también aseveró que ese engaño lo hizo sufrir e incluso le sacó muchas lágrimas, pues en esa época estaba muy enamorado de una jovencita.

“Las lágrimas me caían a las teclas de la computadora, y de ahí nunca más, yo perdí la memoria hace mucho tiempo … Yo lloré porque me sacaron la vuelta. No hay que cambiar el tema”, afirmó Domínguez.

Estas declaraciones se dieron a conocer mientras los presentadores del mencionado espacio televisivo debatían sobre el tema de las decepciones amorosas.