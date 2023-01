Christian Domínguez habló sobre su matrimonio con Pamela Franco: “Espero que sea 100% canje”

El programa Más espectáculos presentó una nota con los conductores de América hoy, hablando de la nueva temporada que iniciarán este 30 de enero.

Dentro del elenco estuvo Christian Domínguez, quien conversó para las cámaras de dicho programa sobre el futuro con su pareja Pamela Franco.

Christian Domínguez confesó cómo le gustaría que fuese su boda

El cantante fue consultado sobre su boda y confesó que no tendría problemas que sea canje. "Si es así, excelente, por mí, perfecto. Como dice Pamela, 'lo paguemos o no lo paguemos, igual van a rajar, así que mejor no lo paguemos', espero que mi boda sea cien por ciento canjes", indicó el también actor.

Como se recuerda, Christian Domínguez se encuentra en un proceso de divorcio con su anterior esposa, tema del que se refirió en la entrevista. “Sí. Estamos en todos los trámites administrativos donde solo hay que esperar unos días para hacer el cambio de DNI, solo estamos esperando”, destacó Domínguez.

Christian Domínguez habló sobre sus proyectos

Con respecto a sus proyectos, el artista confirmó que estos días han sido muy difíciles para él y su orquesta debido a las protestas: “Estamos con la novela y también con "La gran orquesta", aunque mis shows han sido perjudicados por las protestas. En diciembre perdí ocho contratos, esto es lamentable porque mucha gente que trabaja honestamente ha sido perjudicada, y me incluyo. Pido tranquilidad, pensemos en las personas que necesitan trabajar”.

Finalmente, Domínguez se mostró muy feliz por esta nueva oportunidad que el canal le brinda: “Este 30 de enero volvemos a la casa. Me siento muy contento porque somos un equipo que nos entendemos muy bien. Y esta vez firmé contrato con "GV Producciones" y agradezco mucho la confianza hacia mi trabajo. Yo, como siempre, entregaré el cien por ciento”.