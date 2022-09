Christian Domínguez: “Pensé en mandarle una carta notarial a Rafael”

Christian Domínguez recalcó que estuvo molesto y pensó en enviarle una carta notarial a Rafael Fernández tras sus declaraciones, pero su pareja Pamela Franco lo contuvo.

“En el momento que estuve ofuscado, mi mejor apoyo fue Pamela Franco. Quise hacer carta notarial en ese momento. Pamela me dijo que tenía que hablar de hombre a hombre porque esto está mal dicho”, señaló el artista.

Este tema lo dio a conocer en el programa "América Hoy", en donde también recalcó que le pidió al empresario hablar frente a frente con el fin de resolver los problemas como personas maduras y civilizadas.

“Eso no me causa satisfacción. A mí lo que me causa satisfacción como padre es escuchar por qué lo dijo y que se rectifique conmigo. Considero que tiene que explicárselo por mí, por mi familia, por mi hijo y por la mamá”, acotó Domínguez.