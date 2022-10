Christian Domínguez regresa a la actuación con ‘Maricucha 2’

Christian Domínguez vuelve a la pantalla chica de la mano de ‘Maricucha 2’ bajo la producción de Michelle Alexander.

El cantante de cumbia podría interpretar al hermano de la protagonista quien vive con la madre de ella en su natal Cajamarca.

“Encima mi mamá y mi hermano me cambian por la prima, que se habrá creído venir a suplantar mi lugar”, afirma Patricia Barreto en el avance de la serie.

Dichas imágenes se dieron a conocer por medio del nuevo adelanto de la telenovela que fue compartido por ‘Del Barrio Producciones’ a través de sus redes sociales

En la trama de la segunda temporada, Maricucha decidirá marcar distancia de los Corbacho Bello y regresará al campo con su familia.

“Cuando por fin estaba decidida a dar el sí … un nuevo chongo de los Corbacho … Con el corazón destrozado, ella pondrá distancia buscando refugio con su familia”, señala la voz en off del video promocional.

Cabe recalcar, que no sería la primera vez que el artista aparece en una ficción nacional, pues anteriormente ha participado en otras teleseries como ‘Mi amor, el wachimán′, ‘Néctar en el cielo’, ‘Yo no me llamo Natacha’, y más.

