Christian Domínguez sobre compartir set con ‘Chabelita’: "Si la invitan a América hoy, no vengo"

A raíz de la negativa de Christian Domínguez de entrenar con Rodney Rodríguez en el programa América hoy, se habló mucho del cumbiambero en la prensa de espectáculos. Ante esto, la pareja del cantante, Pamela Franco, le aconsejó no hablar de Isabel Acevedo.

Christian Domínguez asegura que no compartiría set con 'Chabelita'

Así lo explicó el mismo Christian Domínguez a las cámaras de un medio local. “Fuera de prohibirme, por su experiencia, ella me ha dicho que hay cosas que es mejor ni siquiera opinar a favor. Si digo algo positivo también puede causar notas en la prensa, por eso prefiero decir: ‘Chicos, no tengo nada que decir’. Estoy en esa posición ahora”, dijo el cumbiambero.

Sin embargo, el reportero fue más punzante y le hizo una pregunta muy directa. “Como conductor que eres y hablas de farándula, si la invitan al set (de ‘América hoy’) a ‘Chabelita’ y a su novio, ¿estarías acá?”, preguntó el periodista.

Ante esta pregunta, Christian Domínguez aseguró que no lo haría. “La verdad no. Y no lo hago solo por mí, sino que creo que también debe ser fastidioso que te estén preguntando (lo mismo). Vienes (al programa) por algo y sales hablando otra cosa, es feo, tedioso y no me gustaría tampoco”, respondió.

¿Cómo fue la relación de Christian Domínguez e Isabel Acevedo?

Cabe recordar que Domínguez e Isabel Acevedo tuvieron una relación luego de hacerse pública la infidelidad de Christian Domínguez a su entonces pareja Karla Tarazona, con quien se había comprometido y tenía un hijo.

Su relación habría nacido en los sets del programa que conducía Gisela Valcárcel, en donde el cantante era un competidor e Isabel era su bailarina. La relación finalizaría luego de tres años por una nueva infidelidad por parte de Christian. Al cabo de unos meses, Domínguez haría oficial a su nueva pareja, la bailarina Pamela Franco.