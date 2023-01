Clara Chía y el gesto provocador que desató la furia de Shakira

Los nombres de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía siguen sonando en los principales medios de espectáculos. Este flujo aumentó luego de la colaboración de la cantante con Bizarrap.

El gesto provocador de Clara Chía

Esta vez, el medio Es Radio ha revelado que Clara Chía se habría ganado aún más el odio de Shakira por un gesto provocador que desató la cólera de la artista. Según indican, Piqué habría visitado la casa de sus padres en varias oportunidades junto con su actual pareja.

El asunto fue que la separación entre la barranquillera y el exfutbolista aún no había sido anunciada en ese entonces. Sin embargo, Clara Chía se bañó en la piscina que está en la casa de los papás de Piqué. Este gesto habría sido tomado por Shakira como provocador. Y es que, cabe recordar que la casa de la colombiana colinda con la de sus exsuegros.

Clara Chía y Gerard Piqué estarían pasando por una crisis

Por otro lado, esta no es la única novedad que hay en la prensa española sobre la pareja. Según el medio Mamarazzis, su relación estaría pasando por una crisis. La razón sería que Clara Chía le habría reclamado al exjugador por una frase que dijo Shakira en su canción.

La frase en cuestión sería “Yo contigo ya no regreso. Ni aunque me llores ni me supliques”. La pareja de Piqué habría pensado que el ex Barcelona le propuso a Shakira retomar su relación.