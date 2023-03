Clint G admite 'ayudita': “Ser la hija de Tongo me ha abierto muchas puertas”

Clint G anunció el lanzamiento de su álbum Latinos, que incluye el gran éxito de su padre, Tongo: "La pituca". La cantante confesó en entrevista con Trome su deseo de presentarse en el festival de Viña del Mar. Asimismo, confesó que su padre la ayudó en su carrera artística.

Clint G contenta por su éxito

Clint G anunció que pronto estará de gira en Argentina y presentará las canciones de su primer álbum Latinos. “Estoy superfeliz porque nos vamos de gira a Argentina y por el lanzamiento de mi LP virtual, que se llama Latinos, tiene siete canciones compuestas y escritas por mí y una canción tributo a mi padre con "La pituca" chicha pop”, afirmó para Trome.

Asimismo, la joven artista admitió que ser la hija del popular Tongo la ayudó a crecer en su carrera artística. “Obviamente ser la hija de Tongo me ha abierto muchas puertas, pero antes de ello ya venía trabajando en diferentes actividades, es decir tengo un colchón que me respalda y he recibido un premio en México. De pronto no soy mucho de decirlo a todo el mundo, pero he trabajado en perfil bajo. De cierta forma ser la hija de una persona reconocida, no hay que negarlo, es de mucha ayuda también”, confesó.

Su próximo reto será Viña del Mar

La joven cantante señaló que su próximo objetivo será representar a Perú en el festival de Viña del Mar.

“Yo tengo bastante fe de que sí vamos a lograr estar en Viña del Mar, esa es una manera de impulsarme para seguir trabajando y esforzándome. Y me presentaré con ‘La Pituca’ en homenaje a mi papá”, expresó.