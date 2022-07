‘Comic Con Lima 2022’: Conoce todo sobre este importante evento

Desde el martes 26 hasta el domingo 31 de julio, se realizará en el Arena 1 de la Costa Verde en San Miguel, la ‘Comic Convention Lima 2022’.

Este evento reunirá lo mejor de lo mejor, ilustradores, conciertos, atracciones, sorteos, E-sport &gaming, anime & manga, exposiciones, market, food court, pero, además, contará con la presencia de las estrellas del momento de las series más populares como Stranger Things, La Casa de Papel, The Flash y Rebelde Way, a quienes podrán conocer personalmente y pasar un momento agradable.

Los precios de las entradas oscilan desde S/55.94 soles para un día y el full pass a S/268.79 soles para todos los días. Están a la venta a través de la pagina de Joinnus.

ARTISTAS INVITADOS

Noah Schnapp, quien interpreta a ‘Will Byers’ en la famosa serie ‘Stranger Things’ estará este sábado 30 y domingo 31 de julio desde el mediodía. Una foto y un autógrafo están valorizados en S/358 soles, a diferencia del meet and greet que cuesta S/ 895 soles.

Pero no viene solo, porque Mason Dye, quien caracteriza a Jason Caver, en la misma serie, se hará presente este jueves 28 y viernes 29 de julio. El autógrafo y foto, tiene un costo de S/67 soles.

Otro artista que participará en la feria es Enrique Arce, Arturo Román en la Casa de Papel y se presentará este sábado 30 y domingo 31 de julio. El meet and greet está cotizado en S/168 soles y la fotografía con el autógrafo a solo S/67 soles.

Si eres amante de Rebelde Way no puedes dejar pasar esta oportunidad, porque Felipe Colombo quien saltó a la fama como Manuel Aguirre en la recordada novela argentina, se presentará del 29 al 31 de julio. Si deseas tomarte una fotografía y obtener un autógrafo el costo sería S/56 soles y conocerlo en persona en el Meet and Greet está nada más que S/168 soles.

Por último y no menos importante, los actores Rick Cossnet y Tom Cavanagh, Eddie Thawne y Flash Reverso o Dr. Harrison Wells de la serie ‘The Flash’, nos visitarán este jueves 28,viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de julio. Para el primero, el precio del meet and greet costaría S/168 soles y una foto u autógrafo te valdría S/67 soles y para el segundo la foto y autógrafo están valorizados en S/134 soles y el meet and greet S/134 soles.