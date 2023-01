¿Cómo descargar los stickers de WhatsApp de Shakira y Bizarrap?

Los memes y stickers que dejó la canción de Shakira y Bizarrap son la sensación del momento. El tema musical está rompiendo récords de visualización y como sabemos que te gusta estar en tendencia y que nunca está demás "molestar" a algún amigo que se identifique con el hit, aquí te dejamos los pasos para que puedas adueñarte de los mejores stickers de WhatsApp que nos dejó la colombiana y el argentino.

Estas animaciones vienen con las frases más impactantes que dejó la letra, las cuales podrás compartir con tus amigos y hasta enviárselas a tu ex. Entre los más divertidos destacan "Cero rencor bebé", "Una loba como yo no está pa' tipos como tú", "Claramente", "Me dejaste de vecina a la suegra", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", "Entendí que no es mi culpa que te critiquen", etc.

Para obtenerlas solo debes descargar una aplicación alterna, la cual es completamente segura y no generará ningún robo de tu información.

Aquí te dejamos los pasos para la descarga Descarga la aplicación Stycker.ly. Esta app se puede encontrar de manera gratuita en la tienda de Play Store de Google y de la iOS Store. Para descargar los stickers de Shakira con Bizarrap debes ingresar a al enlace https://sticker.ly/ Te saldrá la opción “Get stickers” solo debes darle clip. Después, pulsa en “Añadir en WhatsApp” Dale unos minutos para que carguen todos los sticker. ¡Listo! Ya los tienes en tu celular y puedes empezar enviárselos a esa persona “especial” y que al igual que Gerard Piqué y Clara Chía sientan esa indirecta bien directa.

En caso los stickers de Shakira y Bizarrap no sean de tu agrado y quieras desecharlos, puedes hacerlo de la forma cotidiana desde tu galería o a través de el apartado de stickers.

