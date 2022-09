¿Cómo lavar la ropa blanca? ¡Sigue estos tips para dejar tus prendas relucientes!

Dejar impecable las prendas blancas es una tarea titánica para las amas de casa. Y es que, por más que separemos la ropa clara de la de color, es complicado mantener su mismo esplendor que al momento de comprarlas. Con el tiempo y las lavadas, es casi imposible evitar que se vuelvan amarillas o se manchen en el cuello, axilas o puños.

La mayoría recurre a la lejía para quitar manchas profundas; sin embargo, este líquido no funciona en todas las prendas. Solo es efectivo con aquellas que han sido elaboradas en base a algodón o lino. Por ejemplo, la lana sintética o el algodón mezclado con poliéster se deterioran con el uso de este producto.

Sin embargo, hay algunos pasos y truquitos que puedes poner en práctica para mantener tus prendas blancas brillantes. ¡Toma nota!

¿Cómo lavar la ropa blanca?: sigue estos pasos

Usar un conjunto blanco puede proyectar elegancia y belleza. Este color es un clásico. Tener ropa de este tono es un must en el closet. No obstante, mantener el blanco en todo su esplendor es una tarea difícil, pero no imposible. Solo debes seguir estos pasos para lograrlo:

Lee la etiqueta de la prenda

Antes de iniciar con el lavado, es clave leer la etiqueta de cuidado de la prenda. En ella, encontrarás todo lo que necesitas para mantenerla en buen estado. Así evitarás usar agua demasiado caliente o productos que puedan dañarla.

Separa la ropa por colores

Las prendes suelen desteñir al entrar en contacto con el agua. Por tanto, separa la ropa blanca de la de color. Caso contrario, el tinte terminará por manchar tus prendas. A continuación, lava las prendas por separado.

Lava tus prendas con agua caliente

En la etiqueta de cuidado podrás encontrar la temperatura de lavado que soportan tus prendas. Programa tu lavadora de acuerdo con el máximo que se indica. La razón: el agua caliente desinfecta y deshace las manchas, por lo que te dará una ayudita extra. Sin embargo, ten cuidado con pasarte con la temperatura, pues puedes terminar encogiendo tu ropa.

Usa un detergente en vez de lejía

La lejía es efectiva contra las manchas, pero puede dañar las prendas e, incluso, provocar reacciones alérgicas o irritar la piel. Por lo que, te recomendamos buscar un detergente alternativo a ella.

Además, esta opción te permitirá ahorrar tiempo, agua y luz, pues podrás lavar la ropa blanca con aquellas que tengan colores pasteles junta.

Trucos caseros para mantener el blanco de tus prendas

Si las manchas son extremadamente profundas y no las has logrado quitarlas con detergente, puedes poner en práctica algunos truquitos caseros. ¿Cuáles? A continuación, te lo contamos:

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio ayuda a eliminar manchas y malos olores. Además, puede ser usado en cualquier prenda sin miedo a dañarla. Solo deberás verter media taza del producto en la lavadora junto a la ropa.

Si buscas eliminar una mancha en específico, lo mejor es lavar la prenda a mano. Para ello, aplica el bicarbonato de sodio directamente en la mancha y vierte agua caliente. Deja actuar la mezcla por media hora y después lávala como normalmente lo haces.

Jugo de limón

El limón es un blanqueador potente. Para que haga efecto, corta rodajas de limón, colócalas en una olla con agua y hazlas hervir. Después, vierte el líquido en una tina y remoja tu prenda. A continuación, echa una cucharada de sal y el zumo de dos limones. Tras ello, escurre, enjuaga y deja secar tu ropa al sol.

Vinagre blanco

Además de eliminar la suciedad, el vinagre elimina las bacterias. Para disfrutar de sus beneficios, vierte una taza de vinagre junto al detergente en el cajón de la lavadora. Si las manchas son muy profundas, vacía el líquido directamente en la prenda y déjalo actuar durante una hora. Con este tip no solo lograrás deshacer manchas, sino también suavizar tu prenda y darle brillo.

Leche

La leche también es un ingrediente natural para dejar tus prendas impecables. Solo deberás poner a remojar tu ropa en un bol con leche. Deja actuar el líquido por un par de horas y enjuaga tu ropa.

Agua oxigenada

Este producto ayuda a blanquear y cuidar la ropa. En vez de usar lejía, opta por este producto. Solo deberás agregar media taza de agua oxigenada junto al detergente en la lavadora. Si vas a lavar a mano, vierte el líquido directamente en la mancha y déjalo actuar por media hora. Al finalizar, lava tu ropa como lo haces normalmente.

