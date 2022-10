¿Cómo nació la rivalidad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel?

Gisela Valcárcel y Magaly Medina, son consideradas las más importantes líderes de opinión de la televisión peruana, pues no solo tienen los programas más controversiales de nuestro país, sino además, su enemistad siempre se ha visto envuelta, en dimes y diretes, aquellos que han perdurado a través de los años.

Es por eso, que a raíz de la polémica pelea que protagonizaron en los últimos días, rememoraremos en esta nota como comenzó su eterna rivalidad.

Todo inició en la recordada revista ‘Oiga’, y es que en los años noventa la periodista, quien recién se iniciaba en la carrera, tenía una columna de opinión en donde escribía sobre aquellos personajes de la farándula, entre los cuales se encontraba la ‘Señito’.

Como se recuerda, Magaly Medina señalaba en dicho medio de comunicación, que a la famosa presentadora de ‘Aló Gisela’ se le habían ‘subido los humos’ y que además, tenía ‘poses de diva’.

Luego de esa situación, la popular ‘Urraca’ llegó a la televisión como conductora de un segmento de espectáculos dentro del noticiero ‘Pese a quien le pese’ de ATV. Tras su éxito, el productor Federico Anchorena decidió darle un programa propio, convirtiéndola así, en un ícono de la farándula peruana.

En toda esa época, las indirectas entre ambas nunca cesaron, es más se hicieron repetitivas, razón por la cual la pelirroja enviaba a todos lados a sus reporteros con el fin de ampayar a Roberto Martínez y Javier Carmona, ex esposos de la rubia, pero nunca encontró pruebas.

Uno de sus grandes encuentros se dio en el año 2009, específicamente en el desparecido programa ‘Amor, amor, amor’. Y es que, Medina era la madrina del espacio televisivo, pero nunca imagino, que la propia Gisela Valcárcel se comunicaría en vivo para desearle todo lo mejor.

Luego de ese momento tuvieron una tensa discusión, pues volvieron a conversar telefónicamente 10 años después con el fin de aclarar la polémica en el que la ‘Señito’ se vio inmersa sobre el tema relacionado a la Teletón, en donde se rumoreaba que su productora GV Producciones se había encargado de escoger cuales serían las personalidades que participarían en el mencionado evento.

Pero eso no fue todo, el año pasado cuando la presentadora anunció su separación con Alfredo Zambrano, el programa de ‘América Hoy’ que conduce Ethel Pozo, hija de la Gisela Valcárcel, dio a conocer que el notario podría ser uno de los posibles refuerzos del reality ‘El Artista del año’, generando gran indignación en la pelirroja.

“Yo ya estaba tranquila con la Gise, éramos paz y amor, pero en mala hora se te ocurrió meterte conmigo. No sabes con quién te metiste, te ganaste a tu peor enemiga, te pusiste en mi mira. Yo me burlo del resto, pero yo no miento, no vendo humo, no juego con esas cosas, y esto es una gran mentira, lo que hicieron para promocionar el programa de la rubia más hipocritona de la televisión”, aseveró Medina.

Cabe recalcar, que Magaly Medina siempre ha señalado en todas sus entrevistas que no envidia a Gisela Valcárcel, pues está muy contenta con todos los logros que ha conseguido en su vida.

“¡Ay, no! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué cosa podría envidiarle a Gisela? ¿Qué cosa tiene ella que yo no tengo? Realmente sus cantinfladas, sus metidas de pata. No le envidio absolutamente nada. ¡Por Dios, qué le voy a envidiar a ella ni a nadie! Estoy muy contenta con lo que soy y lo que he logrado en la vida. Felizmente no ando acumulando rencores ni sentimientos de ese tipo”, comentó.

Además, en una oportunidad la conductora no dudó en felicitarla por sus 34 años de carrera artística y además, por ser uno de los personajes más importantes en la industria del entretenimiento.

“Hay que reconocer que 34 años, tener permanencia en televisión es un logro que siempre hay que saludar. Ahora estamos acostumbrados a que surjan rostros que después desaparecen en muy poco tiempo y nadie se acuerda de ellos... Es digno de aplausos y de acá lo felicito”, acotó.