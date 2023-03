¡Confirmado! Lady Gaga cantará en los Premios Oscar

Estará de todas maneras. Variety confirmó que Lady Gaga interpretará "Hold My Hand" en los Premios Oscar 2023. De acuerdo con la revista, la decisión es un "esfuerzo de ida y vuelta de última hora", luego que el pasado 8 de marzo el productor ejecutivo y showrunner de los Oscar, Glenn Weiss, declarara que Gaga no actuaría en la gala por estar en medio de las grabaciones de Joker: Folie à Deux.

“Tenemos una gran relación con Lady Gaga y su campamento. Ella está en medio de la filmación de una película. Aquí, estamos honrando a la industria del cine y lo que se necesita para hacer una película después de un montón de idas y vueltas... No parecía que ella pudiera obtener una actuación del calibre al que estamos acostumbrados y al que ella suele hacerlo. Entonces, no actuará en el programa”, indicó en un primer momento Weiss.

Lee también: Premios Oscar 2023 EN VIVO: qué canales transmitirán la premiación en Estados Unidos, México y España

Sin embargo, las cosas cambiaron en el transcurso del día. Con Lady Gaga en el cartel, los cinco nominados a mejor canción original de este año se presentarán en el evento. Los otros artistas son Rihanna con "Lift Me Up" de Black Panther: Wakanda Forever, Sofia Carson y Diane Warren con "Applause" de Tell It Like a Woman, Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux con "This Is a Life” de Everything Everywhere All at Once, y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava con “Naatu Naatu” de RRR. Esta será la primera transmisión de los Premios Oscar en tres años que incluirá actuaciones de las cinco canciones nominadas.

Lady Gaga en los Premios Oscar

Esta será la cuarta vez que Lady Gaga en los Premios Oscar. En 2015, interpretó un remix de cuatro canciones de The Sound of Music. En el 2016, cantó la canción nominada "Til It Happens to You" de The Hunting Ground . Y en el 2019, subió al escenario junto a Bradley Cooper para entonar las letras de "Shallow" de A Star Is Born. Con este tema, la intérprete de "Bad Romance" se llevó el oscar.