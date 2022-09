Cristian Castro tiene nuevo romance con modelo argentina

La vida romántica de Cristian Castro ha sido uno de los temas más hablados en la prensa de espectáculos mexicana, pero luego de muchos rumores, por fin se pudo conocer quién es su nueva pareja. Se trataría de una modelo argentina, a quien se le ha visto junto al cantante en las redes sociales.

Todo inició debido a que el cantautor mexicano habría asegurado a sus seguidores que se encontraba soltero, razón por la cual declaró que necesitaba el apoyo de su madre en esos momentos. Sin embargo, cuando se publicaron las fotos en compañía de una mujer, provocó que sus seguidores comenzarán a hablar de su nuevo romance.

Se trataría de Flor Arias

Ese sería el nombre de la supuesta nueva pareja del 'Gallito Feliz', ella aparece en una de las historias de Instagram en la cuenta del artista. Flor Arias es una modelo que proviene de Argentina, cuenta con más de 6 mil seguidores en sus plataformas digitales y menciona que ella es una amante de la música y una figura pública.

Según lo que informan algunos medios del país azteca, la mujer habría viajado a Aguascalientes, México con el cantante; la prensa comenzó a señalar que se trataría de su nueva novia. De igual forma, se filtraron algunas de las conversaciones en WhatsApp donde supuestamente ella revelaba que apenas habían comenzado a salir juntos y espera que la relación funcione.

Hasta el momento, ni Cristian Castro ni la propia modelo han confirmado nada o desmintieron las especulaciones, pero sus fanáticos celebran el hecho que el interpreté de 'Si Me Vez Llorar' le esté dando una oportunidad más al amor.

Su madre no ve a sus nietos

Por otro lado, la mamá de Cristian, la señora Verónica, afirma que no tiene contacto con ninguno de sus nietos. La actriz espera que pronto esto termine ya que quiere disfrutar más su etapa como abuela. De la misma forma, declaró que sus nietos mayores no solo no se comunican con ella, pues también no se contactaron con Cristian Castro, su padre.

Cristian Castro en Mexico con su nueva novia Argentina, Flor Arias. ♥️ Ella en la historia de Instagram escribió “ Me canta jaja “ pic.twitter.com/NsS3vLpKVb — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) September 4, 2022