Cristián de la Fuente confiesa infidelidad: "Fue un error de borracho"

El último lunes, el programa Primer Impacto difundió un video en el que se ve al actor Cristián de la Fuente besando a una mujer, quien no es su esposa Angélica Castro, en un restaurante durante su estadía en México.

Según los presentadores del programa, las imágenes fueron captadas el 15 de setiembre en el restaurante mexicano ‘La Única’. Además, el chileno habría estado más de una hora compartiendo momentos románticos con su misteriosa acompañante.





Cristián de la Fuente confiesa infidelidad

Tras difundirse el video, el actor se pronunció a través de su amigo Carlos Adyan, periodista y presentador del programa en Casa con Telemundo.

Según el puertorriqueño, el chileno estaba bajos los efectos del alcohol. “Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto”, le escribió De la Fuente a Adyan.

Asimismo, el actor estaría arrepentido y avergonzado por el dolor que estaría causando en su familia. “Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, agregó.