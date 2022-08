El gran Andrés Calamaro nació un día como hoy pero en 1961 en Buenos Aires, Argentina. El popular cantante es considerado un ícono argentino y también una de las figuras más importantes del rock nacional de los últimos tiempos. Calamaro tiene una extensa lista de temas para recordar, pero hoy conocerás los 5 mejores que recorren todas sus etapas.

5 mejores canciones de Andrés Calamaro

Dulce condena (1993)

Este tema fue interpretado junto a ‘Los Rodríguez’ y su nombre es casi un oxímoron, se basa en la memoria emotiva y colectiva, a la vez Calamaro trata de conmover con su letra. “No importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda entero en el corazón, me gustan los problemas, no existe otra explicación”, dice la canción.

Me arde (1997)

Este tema es parte del disco ‘Alta Suciedad’, en él las rimas fueron lo que más llamó la atención e hizo que se considerara una canción realmente preciosa.

Cuando te conocí (1999)

Este tema se basa en las emociones y su complejidad, Calamaro es consciente de que siempre existirán desilusiones amorosas, por lo que decidió plasmar su opinión en esta canción.

Estadio Azteca (2004)

Este tema es parte del disco ‘El Cantante’, con esta interpretación Calamaro le dio inicio a una nueva faceta, dando por concluida la de rockero.

La noche (2013)

Esta canción es parte del disco ‘Bohemio’, es un tipo de rock latino , la letra es muy pegadiza y las guitarras son las protagonistas del show.

Flaca (1997)

Sin duda alguna este tema es el más popular del cantautor argentino y se ha convertido en su éxito rotundo de su carrera artística. Según estadísticas, ‘Flaca’ ya alcanzó las 200 millones reproducciones en la plataforma YouTube.