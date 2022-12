¿Cuándo se estrena ‘Pesadilla en el paraíso 2’?

Pesadilla en el paraíso terminó el último 22 de diciembre, pero sus seguidores no tendrán que esperar mucho para vivir nuevas historias en la granja. Y es que Telecinco confirmó el regreso del reality para el próximo año.

Entérate en esta nota de todas las novedades para esta segunda temporada y algunos de sus invitados confirmados.

'Pesadilla en el paraíso 2': fecha de estreno para la segunda edición

Pesadilla en el paraíso 2 se trasmitirá el próximo año por Telecinco. El programa se estrenará el 8 de enero y ya hay algunos famosos confirmados que estará dispuestos a encerrarse en la granja y a competir para llevarse el ansiado premio.

Para esta nueva temporada, Carlos Sobera repetirá el plato como presentador principal, mientras que Nagore Robles y Sandra Barneda también integrarán el panel de presentadores.

Entre los nombres confirmados que estarán en Pesadilla en el paraíso 2, podemos mencionar a Mar López , Borja Estrada, Silvina Magali, José Antonio Avilés, Kiko Jiménez y Maite Galdeano.

Ellos fueron anunciados a través de la cuenta de Instagram del reality.

¿Quién fue el ganador de ‘Pesadilla en el paraíso’?

La primera temporada de Pesadilla en el paraíso tuvo sus altas y bajas, y luego de más de 100 días de convivencia, el ganador absoluto del reality fue Víctor Janeiro.

El torero llegó a la gran final junto a Daniela Requena, Bea Retamal e Iwán Molina. Luego de una reñida competencia, se batió el título final con Bea Retamal y terminó consagrándose campeón con el 51 % de los votos.

“Lo que yo he conseguido no es fácil, que 20 personas, 20 compañeros me hayan respetado, me hayan dado ese cariño… es que no tengo palabras, cómo me han atendido cómo me han ayudado”, confesó Janeiro orgulloso.

