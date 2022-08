¿Cuánto cobra Melissa Klug por una entrevista en televisión?

Melissa Klug es una de las mujeres más polémicas de nuestra farándula, no solo por sus ex amores futbolistas, sino, además, por mostrar su vida llena de lujos en compañía de todos sus hijos.

Como se recuerda, en el año 2019 el conductor Rodrigo Gonzáles afirmó que la popular ‘Blanca de Chucuito’ tiene una tarifa especial a la hora de presentarse en cualquier programa televisivo.

Por eso, no te pierdas esta nota porque a continuación te traemos todos los detalles acerca de este monto.

Si algún medio de comunicación busca sus declaraciones exclusivas ante cualquier tema o desea tenerla para una entrevista, deben de desembolsar la increíble suma de 6 mil o 7 mil soles.

“Dicen que no cobra poco. Cobra entre 6.000 a 7.000 soles, por eso yo no la podría tener de invitada, porque no había caja chica”, acotó el líder de opinión en aquella época.

Es preciso mencionar, que hasta el momento no se sabe si la influencer sigue cobrando la misma cantidad o ha aumentado.

Como se sabe, sus hijas Gianella Marquina, Samahara Lobatón y Melissa Lobatón perciben también ingresos por publicidad en redes sociales.