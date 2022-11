¿Cuánto cobra Michelle Soifer por show de una hora en provincia?

Por medio de un informe televisivo en el programa “Magaly Tv, La Firme” se dio a conocer cuanto es la cantidad que cobra Michelle Soifer por show.

Y es que, su hermana Kimberly Soifer reveló que el precio de su tarifa es nada más que 9500 soles la hora.

"El costo de Michelle es de 9500, son cinco boletos aéreos, fuera de lo que son los viáticos, hospedaje, comidas, movilidad, 50% de adelanto y 50% restante cuando esté allá. Es una hora de show, va con dos bailarines, un DJ y un corista", afirmó la también manager de Soifer.

Como se recuerda, la artista se ha dedicado a impulsar su carrera musical tras dejar el reality ‘Esto Es Guerra’, razón por la cual estrenó su ultima canción titulada “Modo Perreo”.

Es preciso mencionar, que ante este tema la periodista de espectáculos Magaly Medina no dudó en comentar que la ex Alma Bella le ha copiado el look a la cantante brasileña Anitta, pero, además, que es muy probable que se haya hecho algunos arreglitos, pues luce totalmente diferente a cuando estaba en el programa concurso.

