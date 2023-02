¿Cuántos Grammy tiene Coldplay?

Coldplay es una de las bandas más relevantes en la industria musical. Con 26 años de actividad, ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.

Los inicios de la banda británica se remontan en 1996, durante la etapa universitaria de Chris Martin y Jonny Buckland, el vocalista y guitarrista. Años después, se unirían el bajista Guy Berryman y el baterista Will Champion.

Lee también: ¿Cuál es la diferencia entre los Grammy y los Grammy Latino?

En 1999, la banda lanzó su primer álbum de estudio, Parachutes, en el que destacó el single "Yellow" y que fue nominado a diversos premios, incluyendo los Grammy.

¿Cuántas veces ha sido nominado Coldplay en los Grammy?

La banda británica ha sumado, hasta el momento 34 nominaciones.

2002

Coldplay recibió tres nominaciones en la edición de 2002 de los premios Grammy, tanto en las categorías Mejor canción de rock y Mejor interpretación de rock de un dúo o grupo con vocalista por su canción ‘Yellow’.

Además, su álbum Parachutes fue nominado a Mejor álbum alternativo.

2003

En 2002, la banda lanzó su segundo álbum de estudio A rush of Blood to the Head. Gracias a este, fueron nominados a Mejor álbum alternativo y Mejor interpretación rock por dúo o grupo con vocalista por su éxito ‘In My Place’.

2004

En la siguiente edición, su canción ‘Clocks’ fue nominada a Mejor grabación y ‘The Scientist’ recibió nominación como Mejor video versión corta.

2005

La banda obtuvo la nominación Mejor vídeo musical versión larga por su primer álbum en vivo llamado Coldplay Live 2003.

2006

Su tercer álbum titulado X&Y utilizó recursos de la música electrónica, razón por la que fue nominada a Mejor álbum rock.

Además, recibió nominaciones como Mejor canción rock y Mejor interpretación por dúo o grupo con vocalista por su canción ‘Speed of Sound’.

2007

Su éxito ‘Talk’, construida en base a la canción 'Computer Love' de Kraftwerk, recibió críticas por su melodía y fue nominado a Mejor interpretación por dúo o grupo con vocalista.

2009: el mejor año de Coldplay en los Grammy

Viva la Vida or Death and All His Friends es el cuarto disco de la banda y -sin duda- el más exitosa. Se convirtió en uno de los álbumes más vendidos del año y recibieron elogios por su producción.

Gracias a su gran trabajo, los británicos recibieron siete nominaciones como:

Grabación del año

Canción del año

Mejor interpretación pop por un dúo o grupo con vocalista

Álbum del año

Mejor álbum rock

Mejor canción rock

Mejor interpretación rock por un dúo o grupo

2010

En esta edición, 'Life in Technicolor II', el sencillo promocional de su EP Prospekt's March obtuvo las siguiente dos nominaciones:

Mejor interpretación rock

Mejor video musical versión corta

2012

Gracias a sus éxitos ‘Every Teardrop is a Waterfall’ y ‘Paradise’, Coldplay obtuvo tres nominaciones:

Mejor interpretación pop de un dúo o grupo

Mejor canción rock

Mejor interpretación rock

2013

Su quinto álbum de estudio, Mylo Xyloto, consiguió la nominación a Mejor álbum rock; mientras que su canción ‘Charlie Brown’ fue nominado a Mejor interpretación rock.

2014

En esta ocasión, Coldplay fue nominada a Mejor Película de música por su álbum en vivo Coldplay Live 2012. Asimismo, ‘Atlas’ compuesta para la película de los Juegos del Hambre: en llamas, obtuvo la nominación a Mejor canción escrita para Medios visuales.

2015

En Ghost Stories, su sexto álbum de estudio, Chris Martin y sus compañeros se alejan del rock. Una de sus canciones más destacadas fue 'A Sky Full of Stars'.

La banda obtuvo tres nominaciones al Grammy como:

Mejor película de música

Mejor interpretación pop de un dúo o grupo

Mejor álbum de pop vocal

2017

Gracias a su canción Up&Up, que cuenta con la colaboración de otras aristas como Beyoncé, Annabelle Wallis y Merry Clayton en las voces de fondo, la banda logró la nominación a Mejor vídeo musical.

2018

‘Something Just like This’, en colaboración con la banda The Chainsmokers, fue nominada a Mejor interpretación pop de un dúo o grupo. Asimismo, el EP Kaleidoscope obtuvo la nominación a Mejor álbum de pop vocal.

2021

Gracia a Everyday Life, su octavo disco, la banda obtuvo dos nominaciones como:

Mejor presentación de álbum

Álbum del año

2022

El año pasadom Coldplay fue nominado a Mejor performance de dúo o grupo pop por su canción ‘Higher Power’.

¿Cuántos Grammy ha ganado Coldplay?

La banda británica ha ganado en total siete Grammys en toda su carrera. A continuación, te presentamos la lista completa categorías ganadas:

Parachutes - Mejor álbum alternativo

A Rush of Blood to the Head - Mejor álbum alternativo

‘In My Place’ - Mejor interpretación rock por dúo o grupo con vocalista

‘Clocks’ - Grabación del año

‘Viva la vida’ - Canción del año

‘Viva la vida’ - Mejor interpretación pop por un dúo o grupo con vocalista

Viva la Vida or Death and All His Friends - Mejor álbum rock

Lee también: ¿Cuántos Grammy ha ganado Beyoncé?