¿Cuántos Miss Universo ha ganado Puerto Rico en su historia?

Este sábado 14 de enero se llevará a cabo el Miss Universo, uno de los más importantes certámenes de belleza en todo el mundo. Este año, 84 candidatas participarán con el fin de obtener la corona.

Desde sus inicios en 1952, Puerto Rico siempre ha estado entre las favoritas. De hecho, ha logrado obtener tres coronas, siendo el tercer país en más títulos en este certamen.

A continuación, conocerás quienes son las boricuas más bellas que hicieron historia.



¿Quién es Marisol Malaret Contreras?

Marisol Malaret Contreras nació el 13 de octubre de 1949 en la ciudad de Utado. Es modelo, presentadora de televisión y ex reina de belleza.

El 11 de julio de 1970 se convirtió en la primera puertorriqueña en ganar el Miss Universo, certamen donde compitió contra 69 representantes provenientes de países como Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Brasil, entre otros.

Lee también: ¿Quién es Ashley Cariño, la candidata de Puerto Rico en el Miss Universo 2022?

Tras finalizar su reinado, dirigió la revista Caras hasta el año 2000 y ha laborado en distintos medios de comunicación como Ética Tv (Canal 6) y Frecuencia Ética (Canal 40), programas que promueven la lucha contra la corrupción y valores éticos.

@Internet

¿Quién es Deborah Carthy-Deu?

Deborah Carthy-Deu nació el 5 de enero de 1966 en Santurce. Se ha desempeñado como actriz, modelo, presentadora de televisión y ex reina de belleza.

Elegida Miss Universo el 15 de julio de 1985, durante su mando no solo fue una gran exponente de su país, sino también se desempeñó como Embajadora de buena voluntad.

Al concluir sus obligaciones relacionadas con el certamen, se mudó a California (Estados Unidos) para empezar su carrera actoral.

Recibió la Medalla de Reconocimiento al Alumno Más Destacado de Teatro al graduarse magna cum laude, tras culminar su bachillerato en Artes y Educación en la Universidad de Puerto Rico.

Es dueña de la compañía Deborah Carthy Deu Estudio y Agencia de Modelos, escuela que imparte enseñanzas sobre modelaje, etiqueta, televisión, actuación a niños, jóvenes y adultos.

Ha sido Editora de Modas de la revista Teve Guía, columnista para el San Juan Star, San Juan City Magazine y tiene un segmento titulado “Siempre a la Moda” en el Noticentro al Amanecer del canal WAPA-TV.

@Internet

¿Quién es Dayanara Torres?

Dayanara Torres Delgado es una modelo y actriz que nació el 28 de octubre de 1974 en Toa Alta.

A la edad de 18 años, el 21 de mayo de 1993, se coronó no solo como la tercera boricua en ganar el título del Miss Universo, sino también en una de las reinas más jóvenes de la organización.

Hasta el año 2000 vivió en Filipinas, país en donde realizó películas, anuncios y se convirtió como una de las actrices más conocidas.

Fue esposa del cantante de música latina Marc Anthony y tienen dos hijos en común: Cristian Muñiz Torres y Ryan Muñiz Torres.

Ha sido imagen de reconocidas marcas a nivel mundial e incursionó en el mundo de la música bajo la empresa de Sony Discos.

En la actualidad, ha culminado su tratamiento contra el cáncer de piel y se encuentra libre de la enfermedad.

@Internet

¿Quién es Denisse Quiñones?

Denise Marie Quiñones August nació el 9 de septiembre de 1980 en Ponce. Es modelo, actriz, exreina de belleza.

Ganó el título del Miss Universo el 11 de mayo del 2001 y se convirtió en la cuarta reina puertorriqueña, pero, además, la primera en obtenerlo en su propio país.

Se formó en la escuela "The School for Film and Acting", en la ciudad de Nueva York y desde ese entonces ha participado en series de televisión, obras de teatro y películas.

@Internet

¿Quién es Zuleyka Rivera?

Zuleyka Jeris Rivera Mendoza es modelo, presentadora, empresaria y actriz originaria de Cayey.

Ganó el título del Miss Universo en el año 2006 y de esa manera, es la quinta boricua en recibir la corona. En dicho certamen deslumbró en la pasarela de traje de baño y recibió los premios a Mejor Cuerpo, Mejor Pelo y Mejor Comparsa durante el desfile de traje típico.

Formó parte del videoclip “Despacito” del cantante Luis Fonsi y además en distintas películas, novelas, programas de TV.

Tiene un hijo llamado Sebastián José Barea Rivera fruto de su relación con el jugador de baloncesto José Juan Barea.

@Internet