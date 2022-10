Dalia Durán le envía dardo a John Kelvin: "Que no se le olvide que salió en libertad porque cambié mi declaración"

¡Rompió su silencio! Dalia Durán se pronunció luego de que el Poder Judicial emitiera una resolución para liberar al cantante John Kelvin. Como se recuerda, el cumbiambero fue sentenciado a 21 años de prisión efectiva luego de ser acusado de agresión sexual contra la cubana, su aún esposa y madre de sus hijos.

La exparticipante de El gran show conversó vía telefónica con el programa América hoy y aprovechó para enviarle un mensaje a su expareja. “Espero que no se le olvide de esta oportunidad que Dios y la vida le está dando nuevamente y la sepa aprovechar de la mejor manera”, empezó diciendo la cubana.

Asimismo, Durán le recordó al cumbiambero que parte de su liberación se lo debe a ella, pues la cubana cambió su declaración y negó los episodios de violencia.

“Cuando yo hice mi cambio de versión... espero que a él no se le olvide nunca”, agregó la cubana.

Dalia Durán pide no victimizar a John Kelvin

Dalia Durán pidió a los seguidores y amigos de John Kelvin no victimizarlo ni festejar su liberación. La cubana reveló que será cautelosa con sus declaraciones y esperará a que el cantante brinde sus descargos.

“Acá no hay nada que celebrar, tampoco acá él no es la víctima de nada. Yo voy a ser muy cautelosa, voy a esperar a escucharlo, pero tampoco voy a permitir burla alguna. Yo no le guardo rencor ni odio, tiene todo el derecho de volver a empezar, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, no lo vamos a sacar como mártir ni ponerle una velita al santo. Solo nosotros dos sabemos la verdad”, finalizó.