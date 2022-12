Dalia Durán rechaza animar en discoteca con John Kelvin: “No quiero más problemas”

Dalia Durán reveló que le llegó una propuesta para animar en una discoteca donde se presentó su abusador, John Kelvin, este último fin de semana. La madre de los hijos de John Kelvin aseguró que no volvería a juntarse con el cantante y que quiere estar tranquila junto a sus hijos.

Dalia Durán niega volver a juntarse con John Kelvin

Dalia Durán rechazó animar junto a John Kelvin en una discoteca. Como se recuerda, la modelo fue blanco de las críticas por reunirse con su abusador, tras su salida de la cárcel. Por lo que, aseguró que no volvería a reunirse con el cantante, así le pagaran una gran cantidad de dinero.

Lee también: Rodrigo González revela detalles detrás de la entrevista a John Kelvin: "Cuando terminó el show, me ofreció regalos"

“Sí, pero mi respuesta fue no. Se contactaron con la agencia con la que trabajo, ellos le dijeron que no, luego se contactaron conmigo y la respuesta fue la misma. Estuvieron muy interesados e insistentes en contratarme, pero no acepté. No aceptaría por ningún monto, ya me di cuenta de la metida de pata que hice, así que quiero mantener mi imagen tranquila y no quiero más problemas. Por más que necesite el dinero para mis hijos, prefiero evitar exponerme o que se digan cosas que no son”, respondió Durán.

John Kelvin vuelve a los escenarios

Tras 15 meses en la cárcel, John Kelvin volvió a los escenarios este último fin de semana. Al parecer, el cumbiambero estaría cobrando 20 mil soles por presentarse una hora.

Por su parte, Dalia Durán aseguró que no le importaba si el padre de sus hijos le pasaba manutención o no, pues ella seguirá trabajando por sus hijos.

Lee también: Dalia Durán le pidió víveres a John Kelvin para sus hijos, pero no los quiso recibir

“Recién empezará a pasar a fines de diciembre porque dijo que en noviembre no tenía contrato, pero si pasa o no... me tiene sin cuidado. No estoy esperanzada en lo que pueda pasar o a que llegue fin de mes. Me tiene sin cuidado si cumple o no”, afirmó la rubia.

Dalia Durán y John Kelvin brindaron tras concilación

Magaly TV La Firme