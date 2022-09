¿De qué murió el cantante Camilo Sesto, el 'Rey de las Baladas en Español'?

¡Recordar es volver a vivir! Muchas personas todavía se acuerdan de clásicas canciones, pues aquellas melodías no solo han quedado grabadas en sus mentes, sino también, formaron parte de sus vidas y de sus corazones.

Una de ellas es las del cantante español Camilo Sesto, autor de grandes éxitos como "Fresa salvaje", "Algo de mí", "Perdóname", "Vivir así es morir de amor", entre otros, y es que a pesar de que ya no se encuentra entre nosotros, sus seguidores lo recuerdan con cariño.

¿De que falleció?

Todos los problemas iniciaron en el año 2000, cuando tuvo que realizarse un trasplante de hígado por una grave enfermedad hepática.

En el 2013, tuvo un accidente doméstico en donde se rompió el tobillo, por lo que le obligaron a tomarse tiempo libre hasta que pueda recuperarse.

Luego de un tiempo en el 2018, el artista iba a publicar el disco "Camilo Sinfónico", pero tuvo que cancelarlo a raíz de sufrir fuertes cólicos y dolores.

Al año siguiente, las personas notaron que el español no podía comer o beber absolutamente nada, pero eso no era lo peor, pues había perdido la voz y no podía moverse.

A pesar de que se esperaba que el artista comenzara su tratamiento con el fin de sanar la enfermedad renal que padecía, falleció un 8 de setiembre del 2019 a la edad de 72 años.

Es preciso mencionar, que la recordada estrella musical logró vender más de 175 millones de álbumes y ganó innumerables premios.