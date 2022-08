Demi Lovato ha sido tendencia en los últimos días por diversos motivos. Uno de ellos fue su retorno a la música con su nuevo disco ‘Holy Fvck’ y el otro se trata de su nueva pareja, el artista Jutes con quien fue vista de la mano en las calles de la ciudad de New York, Estados Unidos.

Sin embargo, en las últimas horas su nombre ha dado la vuelta al mundo, pues salieron a la luz unas declaraciones que brindó a un medio de comunicación mientras promocionaba su álbum.

En la entrevista, la presentadora le preguntó cuales eran sus próximas metas, por lo que la ex estrella de Disney comentó que lo primordial para ella era el entorno familiar.

“Mi lista de deseos no incluye cosas como saltar de un avión porque ya lo he hecho, incluye tener una familia, eso es muy importante para mí… Es la esencia de la vida”, afirmó Lovato.

Cabe recordar que la interprete de “This is me” anteriormente había recalcado que no deseaba tener hijos.

Carrera musical



Finalmente, hizo una pequeña reflexión sobre su trayectoria artística, aludiendo que se siente muy feliz de todos sus logros.

"He pasado por muchas cosas, ya sabes, y estoy muy orgullosa de mí misma. Y a veces me miro en el espejo y digo: 'Estoy muy orgullosa de ti. Lo estás haciendo muy bien y te amo'”, acotó