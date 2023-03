'Desafío The Box 2023': Gabriel Tafur recibió varias críticas después de su regreso al programa

Desafío The Box 2023 celebró su estreno el pasado miércoles 22 de marzo. Sin embargo, algunos televidentes no aprueban el regreso de Gabriela Tafur en la conducción. Por ese motivo, la conductora salió a defenderse de las críticas.

Las críticas contra Gabriela

La Señorita Colombia 2018 no tuvo un cálido recibimiento por parte de los televidentes. Algunos expresaron su descontento en las redes sociales con duros mensajes. "No, otra vez esta insípida en el Desafío. Que vuelva Daniela Álvarez, ella sí es la indicada, pero no está flacuchenta", "Lo siento por ti Gabriela, pero fuiste un hueso en el Desafío pasado, esperemos que esta vez seas diferente", "Caracol también tendrá queso... que soportar el bajo rating por su culpa", "Insípida si es", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Sin embargo, la conductora no se quedó callada y explicó que su papel en el show ha cambiado. "Mi rol este año cambió drásticamente. Esta vez no solo llevo los premios, la felicidad y las recompensas, sino que, además, soy la de la plata (risas) este año hay dos actividades nuevas que no tuvimos en la versión anterior y que van a poner a sufrir a los participantes en términos económicos", dijo Tafur.





Sus consejos para tener una relación 'sana' a distancia

Actualmente, Gabriela está saliendo con Estéban Santos, hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, él se encuentra estudiando en una prestigiosa universidad en Estados Unidos. Pese a ello, Tafur dio un par de consejos a sus seguidores que pasan por lo mismo.

"Hay tres cosas que me han funcionado muy bien. Número uno, tener planes a futuro. Número dos, nunca dejar pasar una despedida sin dejar saber cuándo nos vamos a volver a ver, es decir, si me despido hoy, saber que en un mes o la fecha en que nos volveremos a ver. Y número tres, la comunicación es clave porque termina en confianza y la base de una buena relación sea a distancia o no es la comunicación, el poder estar tranquilos", señaló la modelo.