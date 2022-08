Disney + anuncia aumento de precios para el mes de diciembre

El gigante del entretenimiento dirigido por Bob Chapek reportó sólidas ganancias en el último trimestre, gran parte de estas viene de Disney +. La plataforma de streaming ha logrado superar a Netflix por primera vez, obteniendo 221 millones de suscriptores.

Es así que el último 10 de agosto, se anunció que ahora Disney + tendrá publicidad en los Estados Unidos, siendo este un servicio más económico, mientras que también estará disponible una versión sin publicidad.

¿Cuánto costará Disney + con y sin anuncios?

El cambio anunciado por Disney empezará a partir del día 8 de diciembre en territorio estadounidense. La versión ‘Premium’ sin publicidad estará 10,99 dólares, un 37,5% más, es decir, un poco más de 42 soles peruanos.

En cuanto a la versión ‘Disney Plus Basic' con anuncios de cuatro minutos por hora, tendrá un precio de 7,99 dólares, es decir, casi 31 soles peruanos. Por el momento no habrá una opción de suscripción anual para la versión ‘Básico’, solo habrá la versión ‘Disney Plus Premium' a un precio de 109, 99 dólares, aproximadamente 423 soles peruanos.

Por otro lado, también se confirmó que el próximo 10 de octubre la suscripción de Hulu aumentará de precio a 7,99 dólares para la versión con publicidad y desde los 14, 99 dólares la versión ‘Premium’.

Hasta el momento, no se sabe cuándo se efecturá este cambio en países de Latinoamérica.

¿Qué significa esto para Disney?

Lo que Disney busca con estos nuevos cambios es conseguir más suscriptores y aumentar así la rentabilidad de su plataforma de streaming.

“Con nuestra nueva oferta de Disney+ respaldada por publicidad y una línea ampliada de planes en toda nuestra cartera de transmisión, brindaremos una mayor variedad de opciones para el consumidor a una variedad de puntos de precio para satisfacer las diversas necesidades de nuestros espectadores y atraer a una audiencia aún más amplia”, explicó Kareem Daniel, presidente de Disney Media & Entertainment Distribution.

De acuerdo con los informes publicados por Disney, su rentabilidad mensual por suscriptor a su plataforma es ahora 4,35 dólares, 5% más que el año pasado.

"Seguimos confiando en que Disney+ logrará la rentabilidad en el año fiscal 2024", aseguró McCarthy, directora financiera de Disney, haciendo referencia a los nuevos precios y los nuevos contenidos que serán lanzados en los próximos meses.