Doña 'Peta' sobre Alondra García Miró: "El que te quiere, te llama"

Paolo Guerrero y Alondra García Miró terminaron su relación en medio de diversas especulaciones. Y si bien ninguno de los protagonistas se ha pronunciado, sí lo acaba de hacer Doña Peta, madre del atacante nacional.

En una entrevista para En Boca de Todos, Doña Peta aseguró que no ha tenido ningún tipo de contacto con Alondra García Miró y que te quiere y te considera te llama.

“No sé porque no he hablado con ella, no, no. A nadie se le obliga a nada, el que tiene voluntad y quiere a la persona, llama, nada más, para qué vas a implorar que te llamen, no”, indicó la mamá del Depredador.

Doña Peta jaló las orejas al 'Coyote' Rivera

Por otro lado, la mamita del futbolista aseguró que les jaló las orejas a sus hijos por andar metidos en escándalor. Sin embargo, no se quiso pronunciar sobre el ampay de Julio 'Coyote' Rivera.

“Ahhh, qué vas a estar, a mí no me pregunten nada, ya no me digan nada, ya te he dicho que no me pregunten, pregúntenles a ellos, a mí no me pregunten. Ellos son personas mayores, yo ya no estoy...”, puntualizó.