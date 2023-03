Dónde ver las películas nominadas a los Premios Oscar

La competencia por lo mejor del séptimo arte está a punto de culminar. La edición 95° de los Premios Oscar se llevarán a cabo el próximo 12 de marzo en Los Ángeles. Estos galardones premiarán a la mejor película, mejor actor y actriz, entre otros.

Entre las películas más nominadas se encuentran: Todo en todas partes al mismo tiempo y Sin novedad en frente. En esta ocasión, un 80% de largometrajes que postulan a los premios de la Academia están en plataformas de streaming. Entre ellas: Netflix, Prime Video, HBO Max, entre otras.

Si aún no has visto las películas nominadas y no sabes por dónde hacerlo, entérate en qué plataformas las puedes encontrar en la siguiente nota:

Películas nominadas al Oscar 2023 en Netflix

‘Sin novedad en el frente’

La película de origen alemana es una de las más nominadas. Este filme postula a mejor película, mejor película extranjera, mejor guion adaptado, entre otros. El largometraje cuenta las experiencias de un joven soldado en la Primera Guerra Mundial.

‘Pinocho’

La nueva obra del director mexicano Guillermo del Toro cuenta una nueva historia de Pinocho, ambientada durante el auge del fascismo. La película de Netflix fue nominada al Oscar como mejor película animada.

‘Blonde’

La película cuenta la historia del ascenso y el posterior descenso de la icónica Marilyn Monroe. Aunque fue criticada por sus polémicas escenas, Ana de Armas consiguió ser nominada a mejor actriz.

‘Glass Onion’

Esta es una nueva película del universo de Knives Out. En el filme, el detective Benoit Blanc tendrá que descubrir el intento de asesinato del multimillonario tecnológico Miles Bron. Esta película de Netflix está nominada a mejor guion.

‘RRR’

La película de Hollywood es una de las favoritas a llevarse el premio a mejor canción por "Naacho Naacho". El filme cuenta la travesía de Bheem y Rama Raju, dos revolucionarios indios, quienes luchan por el bien de su país.

‘Bardo’

La película mexicana nominada a mejor fotografía cuenta la historia de un periodista que regresa a su país para resolver su crisis existencial.

‘El monstruo del mar’

Esta es otra de las nominadas a mejor película animada que puedes ver en Netflix. La historia comienza con Jacob Holland, un legendario cazador de monstruos marinos, quien conoce a Maise, una niña quien se infiltró en su nave para unirse a su tripulación.

Películas nominadas al Oscar 2023 en Prime Video

‘Todo en todas partes al mismo tiempo’

La película cuenta con once nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo mejor película, mejor actriz, mejor actriz de reparto, entre otros. Este filme cuenta la historia de una inmigrante china que deberá viajar en el multiverso para salvar su mundo.

‘El triángulo de la tristeza’

Es otra de las nominadas a mejor película que puedes encontrar en el catálogo de Prime. En este filme, una pareja de influencers viaja en un crucero de lujo. Sin embargo, su viaje se complicará por una tormenta.

‘Argentina, 1985’

La película nominada a mejor película extranjera cuenta como un grupo de abogados llevan a juicio a los líderes de la dictadura militar en Argentina.

Películas nominadas al Oscar 2023 en Disney+

‘Red’

Esta película se enfoca en Mei Lee, una niña de 13 años, quien empieza a convertirse en un panda rojo cada vez que se emociona. El filme de Disney está entre los nominados a mejor película de animación.

‘Fire of love’

La nominada a mejor documental presenta la historia de Katia y Maurice Krafft, dos apasionados científicos, quienes fallecieron durante una explosión volcánica.

‘Pantera negra: Wakanda forever’

La película del Universo Cinematográfico de Marvel está nominada a mejor actriz de reparto y mejores efectos visuales. A diferencia de su primera parte, la historia se centra en Shuri y como tendrá que proteger Wakanda de otras potencias tras la muerte de T'Challa.

Películas nominadas al Oscar 2023 en HBO Max

‘Navalny’

Otro nominado a mejor documental. Este cuenta los detalles del caso de Alexei Navalny, un activista anticorrupción y líder de la oposición rusa, quien fue asesinado en 2020 en un avión de Siberia a Moscú.

‘Elvis’

La biopic de Elvis Presley es una de las nominadas a mejor película y mejor actor por la interpretación de Austin Butler. Esta película se enfoca en el ascenso del cantante y la complicada relación que mantenía con su manager, Tom Parker.

‘All That Breathes’

Otro de los nominados a mejor documental es All that breathes, que cuenta la problemática del aire contaminado en Nueva Delhi. En esta historia, dos hermanos rescatan a un ave de rapiña: el Milano Negro.

‘Close’

Es una película belga que está nominada a mejor película extranjera. Esta cuenta la historia de Léo y Rémi, de 13 años, quienes fueron amigos hasta que un terrible suceso los separó.

Películas nominadas al Oscar 2023 en Apple TV+

‘Causeway’

La película se enfoca en la recuperación de una soldado estadounidense, luego de ser herida en Afganístán y sufrir daño cerebral. La interpretación de Brian Tyree Henry se ganó una nominación a los Oscar como mejor actor de reparto.