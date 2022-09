El pasado viernes se vivió un momento diferente en ‘Esto es Guerra’ y es que el programa de América TV tiene acostumbrado a su audiencia a mostrar juegos extremos que realizan sus integrantes o momentos divertidos. Sin embargo, esta vez fue la excepción y se transmitió una escena muy emotiva protagonizada por Paloma Fiuza.

'Esto es Guerra' le hizo una sorpresa a integrante de la orquesta 'Bembé'

Todo comienza porque el programa le había organizado una sorpresa a uno de los integrantes de la orquesta ‘Bembé’, Gustavo Afanador. Así, la producción de ‘Esto es Guerra’ hizo traer a los padres y novia de dicho cantante y los hizo aparecer en el set para darles un fuerte abrazo.

Paloma Fiuza se conmovió en vivo

Este momento causó mucha emoción en las personas que estaban presentes, pero fue más con Paloma Fiuza. No obstante, su tristeza tenía un trasfondo, ya que la integrante del programa recordó a su padre quien había fallecido en marzo luego de una larga lucha contra el Covid-19: “Me trae muchos recuerdos. Para mí fue muy complicado, yo estos días estoy pensando demasiado en mi papá. Aún no logro entender porque se fue, es muy difícil, pero bueno… la vida sigue. Hay días buenos, hay días malos, me da mucho gusto que hayan traído a su padre (de Gustavo Afanador) porque realmente son momentos únicos”.

Cabe recordar que Paloma Fiuza ha trabajado desde hace muchos años aquí en el país y precisamente por eso los tiempos que tenía para compartir con su familia eran muy limitados y por esa razón los veía muy poco: “Yo toda mi vida he trabajado y he estado lejos de mis padres, y estos momentos hay que valorarlos siempre porque puede pasar algo mañana y de repente tú no tendrás más a tu familia cerca y eso es muy doloroso”, finalizó la guerrera.