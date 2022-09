'El Cantar de los Nibelungos' será adaptado en una película y en una serie

Gracias al éxito rotundo que alcanzó 'El Señor de los Anillos', muchas empresas han decidido adaptar poemas y libros épicos para llevarlos a la pantalla grande.

En las últimas horas, Constantine Films informó que su nuevo proyecto titulado 'Hagen', el cual sería una reinterpretación del Nibelungenleid ('El Cantar de los Nibelungos'), un poema épico alemán que es citado como una de las principales fuentes de inspiración como la saga de fantasía dirigida por Percy Jackson.

¿De qué tratará 'Hagen' y quiénes son sus actores?

'Hagen' estará basada en la obra literaria 'El Cantar de los Nibelungos'. La trama contará la historia de Hagen, un señor de la guerra de Burgundia que tratará de mantener unido a su reino.

Este se caracteriza por tener un sentido del poder y un secreto: amar a la hija rey Gunter, Krimilda. Sin embargo, la llegada del legendario cazador de dragones Sigfrido representa una amenaza para la estabilidad del reino, en especial cuando la princesa se enamora de él.

Entonces el rey Gunter, pide como favor al héroe que lo ayude para que obligue a la valquiria Brunilda a convertirse en su nueva reina. Debido a esto, Hagen se ve atrapado entre su lealtad a su rey y el amor a Krimilda.



Entre los principales actores que estarán presentes en la saga serán Gijs Naber (trabajó en 'The Story of My Wife' y 'Blackbook') en el papel de Hagen von Tronje, Jannis Niewöhner ('Berlin Station' y 'Beat' de Amazon Prime) quien será la antagonista Sigfrido, Lilja van der Zwaag, quien interpretará a la princesa Krimilda, Dominic Marcus Singer, quien será el Rey Gunter y Rosalinde Mynster quien le dará vida a la valquiria Brunilda.