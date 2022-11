'El discípulo del chef': Max Cabezón fue eliminado del programa

La cuarta temporada de El discípulo del chef se pone cada vez más reñida. Y es que, luego de casi tres meses de competencia, van quedando los últimos participantes que entrarán a la recta final con el fin de llevarse el ansiado premio basado en la concesión de un restaurante en el Casino Monticello.

Como se recuerda, el programa de cocina chileno comenzó con 27 concursantes y en este momento solo quedan nueve de ellos.

El discípulo del chef: Esta es la lista de participantes eliminados

Hasta la fecha los concursantes que han sido eliminados son: Alemndra Santibáñez, Alfonso Castro, Faryd García, César Campos, Jacqueline Pardo, Marisol Piérola, Carlos Díaz, Joaquín Winter, Tutú Vidaurre, ignacio Román, Gala Caldirola, Camila Ruiz, Rocio Marengo, Felipe Ríos, Leonora Saavedra, Giovanni Cárdenas y Marcelo, Marcocchino.

Los participantes que aún continúan en el espacio televisivo son: Miel blanca, Karen Bejarano, Carolina Erazo, Yuhui Lee, Víctor Díaz, Natalia Duco, Daniela Castro, Valentina Ramos y Nicole Ángel.

Lee también:'El discípulo del chef': miembro del equipo verde fue eliminada entre lágrimas

El discípulo del chef: Max Cabezón se despide del programa

El último eliminado fue Max Cabezón. Al enterarse de la noticia, el cocinero se mostró agradecido con el show y habló sobre como asimiló cuando escuchó su nombre.

“Mi primera sensación fue oh qué lata… Bueno estamos contentos de habernos conocido porque la verdad tenemos una linda amistad entre las personas que estamos aquí” reveló.

Asimismo, el joven recalcó que no quiere nada de lágrimas, pues nadie se ha muerto. “No quiero iglesia, ni música”, señaló.

Finalmente, le mandó un emotivo mensaje a su coordinadora la chef China Bazán.

Lee también: ‘El discípulo del chef’: Conoce los cambios que tendrá el famoso reality de cocina



“Te admiro mucho china, me encanta que seas tan cosmopolita me encanta que vengas de la escuela francesa, que te encante la cocina asiática me encanta tu personalidad, no sé si estás pensando en algo en particular, no sé si estás divagando en tu mente, eres una persona muy interesante y te admiro”, subrayó.