'El discípulo del chef': Max Cabezón y Giovanni Cárdenas protagonizan intensa discusión

Camila Ruiz, Víctor Díaz y otros miembros de 'MasterChef Celebrity 7' se mostraron sorprendidos en la última edición del programa luego de que Giovanni Cárdenas y Max Cabezón se enfrascaran en una tensa discusión.

"Pero pide permiso, loco", gritó enfurecido Cabezón. Giovanni, sorprendido, aseguró que sí le había pedido autorización a su colega.

Camila Ruiz, Víctor Díaz y “Zafrada” no estuvieron de acuerdo con la actitud de Max, por lo que decidieron encararlo por lo mal que había tratado a Cárdenas. "Me había llamado la atención... Me dijeron que en el equipo azul falta comunicación. Pienso que después del capítulo 20 y tanto, se habría mejorado un poco, pero me llama la atención que no se comuniquen mucho. Si me dicen que tenga cuidado, yo digo: '¿Qué chu... está pasando?'", dijo fuertemente el emprendedor.

No obstante, durante una entrevista llevada a cabo por la producción de 'El discípulo del chef', Max mantuvo la misma postura y señaló tener problemas cada cierto tiempo, las cuales han ido desgastando la relación amical entre todos. “Veo la cocina y hay un poquito de caos. Son solo pequeños detalles, pero que van sumando”.

Los coqueteos entre Max Cabezón y Miel Blanca

Sin embargo, la pareja de participantes terminó trabajando junta luego de que Carolina Bazán brindara las instrucciones de lo que tenían que preparar.

Al tener que escoger a alguien, Max decidió compartir más tiempo con Miel quien también se mostró muy emocionada al trabajar con el emprendedor. Sin embargo, el buen rato se terminó cuando sus compañeros empezaron a molestarlos.

"Viste, están trabajando juntos", dijo Carolina Erazo. "Son novios, amiga", respondió Rocío Marengo, a lo que ella volvió a decir "anda terrible mandoneado".