'El gran show' EN VIVO LA GRAN FINAL: a qué hora empieza y por dónde verlo

El último baile del año. Este sábado 10 de diciembre se llevará a cabo la Gran Final de El gran show, programa que se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión peruana.

Para esta temporada, cinco serán los concursantes que pelearán por alzarse con el título. Por esta razón, la producción del reality ha decidido que el programa se emita EN VIVO para eliminar todo tipo de suspicacias.

Finalistas de 'El gran show'

Como ya se ha mencionado, cinco son los participantes que lucharán por llevarse esta temporada: Melissa Paredes, Milena Zárate, Santiago Suárez, Facundo González y Gino Pesaressi.

Melissa Paredes

Melissa Paredes es una de las primeras finalistas de El gran show. Previo a la Gran Final, confirmó que bailará junto a su pareja, Anthony Aranda. “Estoy feliz de que él regrese a la pista, estar aquí nuevamente juntos me genera un sentimiento muy bonito porque aquí nos conocimos”, indicó en un primer momento.

Luego de ello, afirmó que preparó un baile en honor a su pequeña hija. “Llego a la final con una coreografía que va a impactar, va a sorprender, este sábado verán a una Melissa que no habían visto”, complementó la exesposa del Gato Cuba.



Milena Zárate

Milena Zárate es una de las últimas participantes que se incorporó al programa y se posicionó como una de las mejores. Sin embargo, llega a la Gran Final luego que el jurado decidiera salvarla en el último programa.

Ella estará acompañada de su hija mayor, quien será su refuerzo. “Demos un show hermoso. Que ella esté cerca a mí me da esa fortaleza y no me puedo caer porque, también, yo soy su fortaleza, las dos nos sostenemos”, indicó la colombiana.

Santiago Suárez

El actor es uno de los favoritos para ganar la presente temporada. Para la final, tendrá como refuerzos a las gemelas Rayza y Sirena Ortiz. “Ellas vienen desde México para la gran final y esto es muy significativo para mí. Ellas siempre están dispuestas a ayudarme. Me llena de emoción saber que van a compartir escenario conmigo. Estar con Rayza en el escenario me da energía”, indicó Santiago.

Facundo González

El argentino Facundo González debutó en El gran show y se ha convertido en uno de los favoritos del público. “Lo que más quería era llegar a la final y fue lo que prometí, ya cumplí con mi promesa. Nadie creía en mí, pero lo logré. Sé que soy el menos favorito, pero voy a dejarlo todo”, indicó en un primer momento.



El modelo contará con el apoyo de del bailarín Pedro Ibáñez y espera llevarse el título, aunque apunta a ser coanimador de la popular Señito. "Con ella no será un adiós, si no un hasta luego”, indicó.

Gino Pesaressi

Gino Pesaressi, al igual que Milena Zárate, fue uno de los concursantes que se incorporó a El gran show ya iniciado el reality. El exconductor de televisión reveló que presentará tres bailes y espera llevarse la copa nuevamente. Cabe recordar que fue campeón en el 2013 luego de derrotar a Sheyla Rojas y Carolina Cano.

¿A qué hora empieza y por dónde ver El gran show'?

El programa de Gisela Valcárcel irá este sábado 10 de diciembre EN VIVO por América TV a las 9:00 p.m. (hora peruana). Si te encuentras en el extranjero, podrás mirarlos en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 9:00 p.m. (EST), 8:00 p.m. (C) y 6:00 (P)

Colombia: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m. (Ciudad de México)

España: 3:00 a.m. (domingo)