'El Hormiguero': Daniel Craig confiesa que lo que más le gusta es “beber”

El programa El hormiguero tuvo como invitado de lujo al actor británico Daniel Craig para promocionar su nueva película ‘Puñales por la Espalda: el misterio de Glass Onion’. El recordado ‘James Bond’ habló también sobre sus anécdotas durante las grabaciones y sorprendió al público con algunas de sus revelaciones.

'El Hormiguero': Daniel Craig y sus gustos durante los rodajes

El británico estuvo acompañado en El hormiguero por Kate Hudson y el director Rian Johnson para promocionar el filme de la segunda parte de la saga que arrancó en el 2019. En esta ocasión el detective ‘Benoit Blanc’ deberá viajar a Grecia y resolver un nuevo misterio.

Pablo Motos aprovechó la oportunidad para preguntarles a las estrellas de cine sobre algunas anécdotas del rodaje y detalles privados de su vida. Kate confesó que es dueña de una marca de vodka sin gluten.

La actriz recalcó que al rodaje traía algunas botellas del que le sirvieron luego para las reuniones durante el rodaje, ya que debido a la pandemia no podían salir. En su único día libre, lo usaban para jugar Cluedo.

Frente a ello, Daniel Craig indicó que a él no le gustaba mucho el juego. "A mí lo que me gusta es beber. Y reírme. Y lo de jugar al Cluedo, no. Ella es buenísima", subrayó el Daniel Craig.

La película de ‘Puñales por la Espalda’ se estrenará en cines el próximo 23 de noviembre.

Lee también: Dwayne Johnson en 'El hormiguero': "Si golpeó a alguien durante un rodaje le regalo un Rolex"













Rian Johnson nos cuenta la trama su nueva película protagonizada por Daniel Craig y Kate Hudson #HollywoodEH pic.twitter.com/t4aNnlaiKI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2022

Daniel Craig y sus anécdotas con James Bond

En otra parte de la entrevista, Daniel Craig contó algunas de sus anécdotas con su entrañable personaje, James Bond. Por ejemplo, contó que en muchas ocasiones cuando ha ido a un bar, así sea de mañana, se acercan y le sirven un Martini sin que lo haya pedido.

Asimismo, se refirió a la escena que grabó con la reina Isabell II para los Juegos Olímpicos de Londres donde hizo de su ‘guardaespaldas’.

Lee también:‘El Hormiguero’: ¿Quiénes serán los invitados del 24 al 27 de octubre?

“Fue increíble. Es una de esas situaciones en la vida en la que estás como soñando. Estar ahí en el Palacio y no sabías si era real no. Ella estaba muy relajada, se sabía lo que tenía que decir y actuó perfectamente", recordó en El hormiguero.

A Daniel Craig le ponen martinis por la mañana pensando que es el mismísimo James Bond #HollywoodEH pic.twitter.com/nGlt99JY6x — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2022

Los detalles del día que Daniel Craig escoltó a la reina Isabel II #HollywoodEH pic.twitter.com/p9HhsgBgM9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2022