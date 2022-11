‘El hormiguero’: Pablo Motos aclara que el programa con Antonio Banderas no fue grabado

El hormiguero recibió este martes a Antonio Banderas, quien llegó para conversar con Pablo Motos y presentar su musical Company. Sin embargo, lo que llamó más la atención de los espectadores fue un detalle del atuendo del andaluz.



El detalle en el reloj de Antonio Banderas

Muchos se fijaron que el reloj de Antonio Banderas marcaba las 5 de la tarde, una hora completamente diferente a la de la emisión del programa de Antena 3, por lo que muchos utilizaron las redes sociales para asegurar que la entrevista en El hormiguero había sido grabada.

Esto provocó un tenso debate en redes, pues muchos señalaron que cuando se hizo la llamada de La Tarjeta de El Hormiguero, la persona que ganó dijo que estaba viendo el programa en directo. No obstante, no fue suficiente para Pablo Motos, quien decidió salie a aclarar la polémica él mismo.

La respuesta de Pablo Motos y Antonio Banderas

Para desmentir los comentarios de algunos usuarios, el presentador publicó un video en su perfil de Instagram junto a Antonio Banderas para explicar el misterio con la hora del reloj.

“Para los que pensabais que la visita de Antonio Banderas estaba grabada jaja”, se puede leer en la descripción.

Lee también: ‘El hormiguero’: Luis Zahera confiesa que se sintió dolido por el titular de un diario

“Cuatro o cinco personas me han dicho que el programa no ha sido en directo y estamos grabados. Entonces no sé qué hacemos aquí a las once de la noche”, mencionó Motos mostrando su reloj ante la cámara.

El presentador le preguntó a Banderas qué había pasado con su reloj, a lo que el malagueño explicó que no le pertenecía y que el suyo estaba en su bolsillo.

“Es que no es el mío, sino el de mi personaje en el musical, el mío está en el pantalón y son las 23:03 horas”, señaló riéndose por el malentendido.