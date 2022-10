‘El Hormiguero’: Penélope Cruz recuerda el regalo de bodas que le debe Woody Allen

El Hormiguero recibió la visita de Penélope Cruz, Luis Tosar y Juan Diego Botto, quienes llegaron al programa para promocionar su última película En los márgenes, la cual se estrena el próximo 7 de octubre en cines.

Durante la entrevista, Pablo Motos le recordó a la actriz una anécdota con el conocido director Woody Allen. Descubre de qué se trata.

Penélope Cruz revela el regalo de Woody Allen

La actriz Penélope Cruz es hermética con su vida privada, pues no revela detalles de su matrimonio con Javier Bardem y sus hijos. Sin embargo, el martes en El Hormiguero. Recordó el regalo de bodas que todavía no recibe de Woody Allen.

En un primer momento, cuando Pablo Mottos le preguntó qué regalo le hizo el director a ella y a Javier Bardem, la madrileña respondió que no había recibido ningún obsequio de su parte. “¿No os envió unas escenas en las que salíais los dos en una secuencia de cama?”, volvió a preguntar el conductor.

Penélope contó de qué se trataba la escena y lo difícil que fue para el director Woody Allen grabarla. “Era una escena de un beso, con Javier. A Woody no le gusta rodar besos en sus películas y se marchó sin cortar ni nada. No la quiso ver. Nos dejó solos, se fue hasta del edificio. La escena dura varios minutos y dijo que nos la mandaría, pero aún no lo ha hecho”, reveló la actriz.

Penélope Cruz elogia a Juan Diego Botto

Por otro lado, Penélope Cruz, Luis Tosa y Juan Diego Botto se encuentran en plena promoción de En los márgenes, película que se estrenará el 7 de octubre y es el primer trabajo de Botto como director.

La actriz se mostró muy entusiasmada y le mostró su apoyo al creador del filme. “Tiene un talento descomunal y ya le tocaba dar el salto a dirigir en cine”, aseguró Cruz, quien añadió que se conocen desde hace trece años y tienen una buena amistad.

Mientras que el director de la película se deshizo en elogios hacia sus dos actores principales, quienes para él son “dos de los mejores actores del mundo” y que tiene el placer de dirigirlos en su primera película. Asimismo, aseguró que han formado un gran equipo. “Es muy difícil no emocionarse con sus trabajos”, declaró.