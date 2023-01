‘El hotel de los famosos 2’: Abigail Pereira es la primera participante en irse del reality

El hotel de los famosos 2 no tiene ni una semana de difusión, y ya cuenta con su primera baja en el programa. Se trata de Abigail Pereira, quien decidió dar un paso al costado y marcharse del reality.

Abigail Pereira se marchó del reality

La decisión ha dejado sorprendidos tanto a la audiencia como a los integrantes de la casa e incluso hasta la misma producción del programa. Lo más curioso de este hecho es que ocurrió con tan solo tres días de haberse estrenado.

Lee también: ‘El hotel de los famosos 2’: Fernando Carrillo llevó una corona y se autoproclamó rey

Cabe recordar que su salida se especulaba debido a que Abigail se descompensó un día antes de dar inicio a las competencias. La artista fue vista haciendo sus maletas, pero los demás pensaban que era por cuestiones de orden: “Pensamos que se quiere ir, no sé. Quizás armó la valija para ser más ordenada y más limpia", expresó Charlotte Caniggia.

Abigail se dio tiempo para hablarle a sus compañeros y explicarles sus motivos: "Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel, pero me retiro para irme a un espacio en el que me sienta muchísimo más cómoda".

Abigail no es la única que se quiere ir del reality

Si la salida de una persona antes de cumplir una semana en el El hotel de los famosos 2 era muy extraña, la partida de dos serían algo nunca antes visto. Sin embargo, existe la posibilidad de que esto suceda, ya que Charlotte Caniggia analizó la posibilidad de irse.

Lee también: Fede Barón y Marian Farjat son captados besándose en el segundo día de 'El hotel de los famosos 2'

En una conversación que tuvo con Rocío Marengo, la integrante del reality confesó lo siguiente: "Ustedes están todos re bien. Es un montón, no es lo mío me parece. No tengo ni energías para la competencia. Me gusta limpiar, pero tampoco limpio 80 casas. Hay muchas cosas que no me gustan”.

@Internet

difusion