‘El hotel de los famosos 2’: Alejo Ortiz le dijo adiós al reality

Ha sido una de las semanas más emocionantes en lo que va de la temporada de El hotel de los famosos. En esta ocasión, quienes se enfrentaron por la permanencia en el reality fueron Alejo Ortiz y Juanma Martino.

Alejo Ortiz no pudo contra Juanma Martino

En el juego que impuso la producción del programa, los competidores estuvieron muy parejos. Sin embargo todo se decidió al momento de llegar a los tiros, en donde Martino pudo sacarle ventaja a su rival.

Como se recuerda, Alejo Ortiz se vio muy golpeado por la noticia, a pesar de eso, sostuvo que se iba muy orgulloso de lo que hizo en este tiempo. “Yo ya gané, que era lo que había venido a buscar. Pude competir como quería competir, y lo di todo, y me siento orgulloso de mí, y es lo que venía a buscar”, declaró Ortiz.

Asimismo, Alejo indicó que su principal objetivo al llegar al reality no era ganarlo, sino liquidar una cuenta que tenía consigo mismo: “No vine a buscar los 15 millones, vine a saldar una cuenta pendiente de mi pasado”.

Alejo Ortiz agradeció su participación en el reality

Cabe recalcar que, el participante no quiso irse sin antes darle un mensaje de agradecimiento a Pampita y al ‘Chino’: "Gracias a ustedes dos, gracias a todos. Como dije recién, para mí esto ya es haber ganado, obviamente no me quiero ir pensando en todo esto que es realmente una locura, estoy orgulloso de haber estado acá adentro y de haber vivido este momento".

Finalmente, comentó que se va con una gran experiencia: “Me llevo una de las experiencias más increíbles que pude haber vivido”.

Por parte de sus compañeros, el encargado de darle la despedida fue Sebastián Cobelli: "La verdad que es una alegría haber compartido con vos, la vida nos pone en este lugar que a lo mejor cabía la posibilidad que en ningún momento nos cruzáramos".