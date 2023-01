‘El hotel de los famosos 2’: Mimi Alvarado regresa a la competencia en tiempo récord

El pasado lunes se llevo a cabo el primer duelo de eliminación en El hotel de los famosos 2. En este, se enfrentaron Mimi Alvarado y Érica García, siendo la dominicana la primera eliminada de la edición. Sin embargo, a los pocos días, la pareja de Luciano Giugno volvió a la competencia.

Mimi Alvarado fue la primera eliminada del reality

Mimi Alvarado y Érica García tuvieron que enfrentarse en un complicado circuito de obstáculos. Sin embargo, el nivel físico de Mimi no fue suficiente y fue derrotada.

“Lo di hasta donde pude. En un momento dije: ‘Me retiro porque no doy más’”, explicó la competidora tras el duelo de eliminación. “Cuando terminó el juego, te vi muy emocionada”, mencionó Pampita. “No me gusta mostrarme vulnerable”, dijo Mimi con lágrimas en los ojos.

Lee también: 'El hotel de los famosos 2': Conoce cuál fue la razón del cambio de horario del programa

“Yo sentí que querían que me quedara, pero al final no pasó”, dijo en su paso por el backstage. Aunque al principio no se llevó bien con sus compañeros, la convivencia mejoró con el paso de los días.

Mimi Alvarado regresó a ‘El hotel de los famosos’

Este martes, los competidores fueron sorprendidos cuando Mimi apareció en medio de las nominaciones. El Chino Leunis explicó que ella ingresó en reemplazo de Abigail Pereyra, quien renunció al concurso.

Alvarado fue recibida con mucha emoción de parte de sus compañeros y ella demostró que no estaba dispuesta a dejarse ganar otra vez. “No sé qué pasó. Para la próxima piénsenlo mejor, yo no sé qué va a pasar, pero ahora no confío en nadie”, afirmó, refiriéndose a su nominación anterior.

Lee también: ‘El hotel de los famosos 2’: Fernando Carrillo llevó una corona y se autoproclamó rey

“Estás acá porque una parte de tus compañeros eligieron si venías vos o si ingresaba una persona nueva”, aclaró el conductor, poniendo paños fríos al asunto. “Yo te voy a decir la verdad, porque no soy escaparate de nadie. Al rato te lo digo”, apuntó Fernando Carrillo, queriendo revelar quienes votaron en su contra.

Por su parte, Mimi Alvarado se mostró muy feliz de poder regresar a la competencia. “Me encantó que mis compañeros me hayan elegido para volver, porque fueron ellos”, dijo en el backstage.