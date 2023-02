Momentos de tensión se vivieron en la última edición de El hotel de los famosos 2. Mimi protagonizó un ataque de pánico que no pudo controlar. Por esta razón, la participante tuvo que ser auxiliada por sus demás compañeros.

Mimi sufrió ataque de pánico durante el reality

La producción del programa envió a paramédicos para atender el caso y tanto para la tranquilidad de Mimi como la de sus compañeros, solo habría sido cuestión de un momento, razón por la cual ella se estaría fuera de peligro.

Las imágenes mostraron que Mimi se encontraba desorientada y una de sus compañeras la abrazó para llevarla a una de las camas que estaba cerca. Luego de acostarla, le preguntaron cómo estaba, a lo que ella respondió que se sentía mejor.

Tras este incidente, Mimi declaró a las cámaras del reality y explicó lo que le había pasado. “Veo el hotel dando vueltas, un mareo terrible, de repente me está agarrando el ataque de pánico” detalló la participante.

Mimi agradeció el auxilio que recibió por parte de sus compañeros

Además, se dio el tiempo para agradecer el gesto que tuvieron sus compañeros en esa situación: “Me parece muy linda la contención que he tenido de todos mis compañeros. Las personas que no tuvieron solamente lo van a entender”.

Mimi aseguró que es de las personas que prefiere estar sola, pero de haberlo estado, no hubiera podido manejar el cuadro: “Si no lo pasaste no me vas a entender. Amo estar sola, pero hoy no podía”.

Por otro lado, en redes sociales comentaron sobre el gran gesto que tuvo Flor Moyano con Mimi. Ella fue una de las primeras en ayudarlas y los cibernautas aplaudieron su acción. La influencer también habló para las cámaras: “La traté de tranquilizar. Le digo que respire que todo va a estar bien”.