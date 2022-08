HBO lanza el primer tráiler de 'Love and Death' [VIDEO]

HBO sigue anunciando nuevas producciones a estrenarse y en esta oportunidad, presentó el primer teaser de ‘Love and Death’, la cual trae de regreso a la pantalla chica a Elizabeth Olsen, tras su última aparición en la película ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿De que trata?



La trama creada por David E. Kelley estará basada en el capítulo “Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II” del libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, de Jim Atkinson y John Bloom.

Cuenta la historia de Candy Montgomery, quien fue acusada del asesinato de la esposa de Allan Gore. Durante el juicio, la joven afirmó haber actuado en defensa propia golpeándola 41 veces con el hacha, luego de que Betty Gore intentara atacarla al descubrir que tenía una relación con su marido.

Elizabeth Olsen and Jesse Plemons star in the first look at HBO's #LoveAndDeath. pic.twitter.com/KL3Gn7ZVb4 — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 22, 2022

¿Cuándo se estrena?



Según se anunció, la miniserie será lanzada en la plataforma en el año 2023. Sin embargo, se espera que la fecha exacta se comunique en los próximos meses.

Los actores que participarán en esta cinta son Jesse Plemons, Krysten Ritter, Lily Rabe, Keir Gilchrist, Patrick Fugit, Elizabeth Marvel, Richard C. Jones, Fabiona Andújar, Cruce McGill, Tom Pelphrey y muchos más.