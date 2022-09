Elvis Crespo confesó qué piensa de ‘Neverita’ de Bad Bunny

Elvis Crespo es un cantante, quien ganó fama mundial en la década de los noventa. Sin embargo, su nombre volvió a sonar por estos meses gracias al videoclip de ‘Neverita’, canción de Bad Bunny. Ello debido a que el videoclip del tema lucía igual al de ‘Suavemente’.

Elvis Crespo habló sobre 'Neverita' de Bad Bunny

A raíz de esto, Crespo volvió a sonar en las radios y fue invitado a muchos programas para hablar, precisamente, de lo similar que luce el video de ‘Neverita’ con el de ‘Suavemente’. Esta vez, estuvo en Telemundo.

Con respecto a su nueva nominación a artista tropical del año solista de los Latin Lovers 2022, el cantante respondió lo siguiente: “Me siento agradecido con Dios por eso, que me dio la oportunidad de tener un don único que trasciende con el tiempo. Contento de estar aquí”.

Luego, le preguntaron sobre cómo surgió el video de ‘Neverita’: "Todo fue orgánico. El lunes sale el video de Bad Bunny, martes y miércoles se vuelve una locura y el viernes yo tenía una presentación así que llamé a mi director musical para montar un video musical de 'Neverita' y cuando la montamos se convirtió en viral. Fue algo espontáneo”.

Algo que tanto sus seguidores como los de Bad Bunny querían saber es si podría haber una colaboración entre ellos. Elvis Crespo se pronunció al respecto: “Yo pienso que la colaboración está. Una colaboración artística en el video, yo sigo fluyendo un día a la vez. Yo pienso que en el proceso natural puede que en un futuro se dé la colaboración”.





Elvis Crespo aclaró que no tiene comunicación con Bad Bunny

Pese a que los nombres de Elvis Crespo y Bad Bunny han sido tendencia en las últimas semanas, aclaró que no mantiene comunicación con él: “Yo no he hablado con él, yo no tengo comunicación con él, pero estoy contento de que se haya inspirado en el video de ‘Suavemente’ para presentar su video de ‘Neverita’. De verdad se lo agradezco a él o la persona que se le ocurrió la idea”.