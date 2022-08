Emilio Jaime sobre relación con Luciana Fuster: "Me arrepiento, no lo volvería a hacer"

Emilio Jaime y Justin Palao tenían una amistad a prueba de todo. Sin embargo, esta se rompió luego de que Jaime empezara una relación con Luciana Fuster, expareja de Palao.

Cuatro años después, parece que todo está volviendo a la normalidad. En una entrevista para el programa 'D' Mañana', el cantante dijo estar arrepentido por haberse alejado de Austin y por ello se acercó a él para buscar su perdón.

"Me arrepiento de haberme alejado de Austin. Yo me acerqué, yo lo busqué. Me sentía mal. Sentía que tenía una maleta pesada que estaba cargando durante cuatro años", dijo en un primer momento. "Ya hablé con él. Hace tres meses que nos amistamos. Lo tuvimos muy perfil bajo, queríamos manejarlo así. Me siento super contento. Es algo que quiero cuidar mucho. Es una amistad que valoro demasiado y espero que fluya como antes", complementó.

¿Emilio Jaime arrepentido de relación con Luciana Fuster?

Luego, tras ser consultado si estaba compungido de mantener una relación con la chica reality, dijo que sí, porque le hacía falta la amistad que tenía con Palao.

“Sí, pero más por mencionarla a ella, realmente me hizo falta mucho la amistad de Austin. Es un hermano. Las personas que conocemos a Austin sabemos de qué calibre de persona estamos hablando. Yo la malogré, yo la fregué. Lo reconozco, no lo volvería a cometer. Hoy por hoy estoy super firme con él", finalizó Jaime.