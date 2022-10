Ernesto Laguardia prepara un regalo especial para su hija en su quinceañero

El actor Ernesto Laguardia se encuentra alistando los preparativos para celebrar los 15 años de su hija Barbara, motivo por el cual desea que sea totalmente inolvidable.

Durante una entrevista para Televisa Espectáculos, el artista reveló que está planeando todos a fin de que la fiesta salga a la perfección, por lo que uno de los detalles que tiene en mente será realizar un homenaje a uno de los proyectos que lo catapulto a la fama, “Quinceañera”.

“Es un momento en el que toda la familia interviene y bueno, mi esposa y yo nos reíamos mucho, porque me dice pon un columpió como en ´Quinceañera´ y le decía que mi hija ni sabe que es, y contestó: pero las mamás sí vamos a ponerlo”, acotó la estrella mexicana.

Además, el protagonista de ‘Amor real’ aseguró que se han divertido un montón organizando el festejo que se realizará en las próximas semanas.

Laguardia habló de su carrera actoral

No obstante, aprovechó la oportunidad para agradecerle a todos sus fanáticos por todo su cariño: “Mis fans me han apoyado en mis proyectos y les agradezco muchísimo”.

Asimismo, señaló que esta carrera le ha dado de todo, pero también, algunos altibajos para llegar a donde se encuentra en la actualidad.

"La actuación a mí me ha dado tanto, he podido mantener a mi familia, salir adelante económicamente, con grandes logros personales, me siento muy realizado, sin embargo, se sufre mucho, eso es algo que pocas veces se dice, aun teniendo tanto éxito", comentó.

Tras ser consultado sobre la posibilidad que alguno de sus hijos comparta su misma pasión por el arte, Ernesto dijo lo siguiente: "Uno no quiere que sus hijos sufran, la verdad, uno quiere que tengan un camino un poquito más sutil que tú, pero si ellos se quieren dedicar a esto, pues yo los voy a apoyar en lo que quieran", acotó.