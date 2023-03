¡Es palta! La contundente respuesta de Pedro Pascal cuando escucha la palabra avocado

Pedro Pascal es uno de los actores latinos más destacados de los últimos años. Sus papeles en The Last of Us y Narcos lo han llevado a la cima de la televisión mundial. Sin embargo, en las últimas horas se ha convertido en tendencia por un hecho gracioso y peculiar.

Como parte de la promoción de la nueva temporada de The Mandalorian, el actor chileno participó en una dinámica de LADbible (una página de entretenimiento británica), donde tenía que comparar la comida estadounidense con la de su país. ¡La mirada cuando dicen avocado es digna de un Oscar!



¿Qué alimentos comparó Pedro Pascal?

Pascal, acompañado del director de la serie, Jon Favreau, probó diversos platillos como parte de una dinámica para LADbible.

Primero, compararon un Reese Big Cup Pieces con un Super 8, dando como vencedor al dulce chileno.

Luego, confrontaron las hamburguesas de McDonalds con una empanada chilena. Obvio, el bocadillo sureño fue elegido como el mejor.

Después, degustaron los alfajores y las galletas con chocolate.

Pero, el momento cumbre llegó cuando le pidieron a Pedro Pascal comparar la marraqueta con el sanguche de mantequilla de maní con mermelada. En ese instante, al abrir la salsa que tenía en la mano, el actor pregunta si era palta. La joven, quien hacía locución en off, le dice que es avocado. Ante ello, el actor le responde y le refuta diciendo que es palta.

Redes sociales destacan actitud de Pedro Pascal

La escena de Pedro Pascal se hizo viral en las redes sociales a las pocas horas. Los usuarios latinoamericanos, sobre todo chilenos, resaltaron la defensa del actor al fruto y le pidieron que defienda en todo el momento el nombre de la palta.

"Pedro Pascal advocating for the use of a quechua: palta (avocado)", Pedro Pascal diciendo 'es palta'", "The English term avocado comes English speakers trying to say the Spanish word “aguacate” which comes from Spanish speakers trying to say āhuacatl, a Nahuatl word. Same with Portuguese “abacate”. In South America, the quechua name “palta” is dominant", "Is this PALTA? Pedro Pascal dejándola", fueron algunos comentarios en inglés y en español que destacaron en los comentarios.

