‘Esto es Guerra’: Coco Maggio recuerda la vez que se fue molesto del reality

Coco Maggio llegó a la televisión peruana como conductor del recordado reality de competencia Combate junto a la actriz Vanessa Jerí en 2016. Durante esa época, el actor señalaba que Esto es guerra sólo era la copia del programa de ATV. Sin embargo, tiempo después, fue presentado como nuevo conductor del mencionado espacio televisivo, pero al parecer, no la pasó nada bien.

Lee también: Anthony Aranda: “En un solo día gano lo que ganaría en un mes en 'Esto es guerra'"



Y es que, antes de su llegada al show de América, el influencer reveló que la producción de Combate le había dado una advertencia en aquel tiempo.

“Cuidado con lo que dices, por favor. No cuentes mucho porque cualquier cosa que hacemos, ellos hacen lo mismo”, afirmó Maggio.

No obstante, sus palabras habrían quedado en el olvido, pues fue anunciado como el nuevo jale del reality de los guerreros un año después de su aparición del otro. Tras ello, algunos de sus compañeros no lo recibieron de la mejor manera.

Se fue molesto

Al ingresar como retador de la temporada de verano del popular reality, Maggio aseguró que daría todo de sí sea cual sea el equipo en el que le toque estar. “Sí, voy a competir y yo le prometo a todos los fanáticos de Esto es guerra que voy a dejar mi corazón y toda la pasión por el equipo que me toque representar”.

Lee también: ‘Esto es guerra’: Abuelita pone nervioso a Renzo Schuller al mencionar a Mathías Brivio



Luego de varios años, al actor reveló que ingresó al reality de América con mentiras, motivo por el cual sólo estuvo dos semanas en la competencia. “Me pareció una locura pero me reuní. De alguna manera me lo pintaron bonito, casi como “faltan conductores en América, acá vas a tener tu chance” y obviamente no fue para nada así”.

Finalmente, el artista argentino aseveró que a pesar de que cayó en la mentira de la producción, se fue muy molesto por el mal momento que le hicieron pasar. “Recontra caí en su mentira, fue algo muy raro e incluso me fui muy molesto de ahí”.