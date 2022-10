'Esto es guerra': Hugo García confunde a Ricardo Palma con Ricardo Morán

Un lapsus pasó Hugo García durante la última edición de Esto es guerra. El chico reality confundió a Ricardo Palma con Ricardo Morán durante la prueba de adivinanzas y generó la burla de sus compañeros.

El error de Hugo García en 'Esto es guerra'

El momento se produjo cuando Hugo García debía darle pistas a Gino Assereto para que adivine el nombre de Maricarmen Marín cuya foto aparecía en pantalla. El participante no supo guiar a su compañero y en un momento de desesperación empezó a lanzar información apresuradamente ya que el tiempo se terminaba.

“Es una cantante, hace comerciales, es jurado de un programa de canto (…) trabaja con Ricardo Palma”, señaló en lugar de decir Ricardo Morán.

En ese momento, todos empezaron a burlarse incluso el guerrero se rio de su propia equivocación y quiso rectificarse, pero finalmente su error fue captado por Assereto, quien luego de varios segundos y más pistas terminó adivinando el nombre de Maricarmen Marín y le otorgó un punto a su equipo.

Esta no es la primera vez que los chicos de Esto es guerra confunden a personajes famosos o pasan bochornosos momentos por no saber datos de cultura general, la mayoría de ellos siempre es criticado por esta situación en redes sociales.

Hugo García asegura ser más alto que Alessia Rovegno

Hugo García vive un lindo romance con Alessia Rovegno, la actual Miss Perú. La pareja se ha mostrado consolidada, sin embargo, no pasa desapercibido el porte de la joven quien supera en estatura al chico reality.

Frente a ello, García asegura que él es un poco más alto, pero que en fotografías parece lo contrario debido a que Rovegno usa tacos.

“No es que Alessia sea más alta que yo, yo soy un poquito más alto que ella, unos dos centímetros, más o menos, pero Alessia se pone tacos y me lleva como tres cabezas, me siento como Yaco y Natalie, así me siento, así que tuve que revelar mis tips de fotos para que la gente aprenda, porque obviamente si tu enamorada es más alta, toma de la rodilla para arriba”, reveló.