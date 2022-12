‘Esto es guerra’: Jota Benz y Angie Arizaga regresan al programa para la gran final

Falta poco para el final de temporada de Esto es guerra, por lo que la producción invitó a los competidores que quedaron fuera del programa debido a lesiones.

Paloma Fiuza, Ignacio Baladán, Alejandra Baigorria, Jota Benz y Angie Arizaga llegaron al afamado reality de competencia para animar a sus respectivos equipos y quien no pudo evitar derramar lágrimas de emoción, fue el hermano del Gino Assereto.

Lee también: Magaly Medina revela que Mathías Brivio vuelve a 'Esto es guerra': "Regresa después de participar en 10 programas que fracasaron

Jota Benz llora al hablar de su lesión

Jota Benz agradece el apoyo que recibió tras su lesión

Jota Benz entró en muletas al set, pues sufrió una fuerte lesión en la rodilla y tuvo que ser operado. Ante este momento, la conductora del espacio televisivo Johanna San Miguel, no pudo evitar conmoverse al verlo más recuperado y le pasó el micrófono para que le cuente al público como se estaba sintiendo.

El novio de Angie Arizaga se mostró muy emocionado y aprovechó para agradecer a las personas que lo apoyaron en la situación complicada por la que pasó.

“Tengo gente que quiero mucho, amigos y esto hubiera sido imposible sin la ayuda de Angie. Ella me cuida como un niño. Se siente raro estar aquí, donde hace un mes pasó algo, parece simple en la televisión, pero a uno lo marcan y nos llenan de miedos... las personas que han tenido lesiones fuertes pueden entender lo que digo”, señaló el guerrero.

Lee también: 'Esto es guerra': Luciana Fuster se emociona al ser nominada a 'Mejor competidora' por primera vez

“Nadie me dio la espalda, nadie me ha dejado caer. Mi hermano, mis compañeros, Johannita, Renzo que ha estado pendiente al máximo, a Peter y me siento feliz. Agradecer que pude tener una operación y el proceso será largo, pero no imposible”, dijo Jota llorando, junto a su pareja, quien se mostró igual de emocionada.