‘Esto es Guerra’: Patricio Parodi se enfrentó a excombatiente durante casting

Al parecer, la presencia de Leandro Cabello, exintegrante de Combate, no le habría gustado al capitán de los Guerreros. Tras mostrarse bastante crítico, Patricio Parodi se mandó con todo y aseguró que para estar en la televisión no solo basta tener buen físico.

Cabe resaltar que, durante el último programa, el chico reality formó parte del jurado junto a Pancho Rodríguez y Johanna San Miguel. De esta manera, se encargaron de elegir a los nuevos competidores, quienes han llegado a la capital con el único objetivo de buscar un cupo en Esto es guerra.

Lee también: 'Esto es guerra': llegaron los clasificados del casting nacional a Lima

Sin embargo, el novio de Luciana Fuster no se imaginó que el postulante trataría de responderle e incluso darle la contra. Tras ello, Pancho Rodríguez se animó a intervenir para que esto no sucediera y aprovechó en darle la bienvenida.

Pancho saca cara por Leandro Cabello

Al reencontrarse después de varios años, el chileno no dudó en saludarlo y felicitarlo por el gran nivel que siempre ha demostrado. “A la persona que están viendo en el pedestal lo conozco, es la Máquina Leandro. Tuve la oportunidad de competir con él en Combate, es uno de los chicos más competitivos que he visto”.

Lee también: ‘Esto es guerra’: Israel Dreyfus es salvado por los Guerreros

No obstante, las palabras de Pancho no fueron tomadas de la mejor manera por Parodi, quien señaló que no todo es competencia en el mundo de la televisión. “Panchito, han pasado por el programa muchos buenos competidores que han dado la talla. Leandro hay mucha gente que te conoce y dice que eres competitivo, pero la televisión es más que competencia”.

Finalmente, el venezolano logró avanzar a la siguiente etapa a pesar de no contar con el voto de Patricio. Es importante mencionar que antes de que se retirara del set, el guerrero se agrandó y aprovechó en mandarle su chiquita. “Espero que tengas el privilegio de competir conmigo y avanzar en esta etapa del casting”.