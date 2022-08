Estrella de 'She-Hulk' vende su propio guardarropa a la serie

La actriz de 'She-Hulk: Defensora de Héroes', Ginger Gonzaga contó durante una entrevista que utilizó su propio guardarropa para interpretar su papel en la nueva serie de Disney Plus.

Vendió su propio guardarropa



Ginger Gonzaga le da vida a Nikki Ramos, la mejor amiga de She-Hulk y su asistente legal, pero lo que muchos destacan de su personaje es su sentido de la moda.

Pero no solo eso, la diseñadora de vestuario Ann Foley la dejó colaborar en el proceso de construcción de su personaje.

“No me sentía cómoda como Nikki a menos que estuviera usando algo un poco desafiante o algo que no debería usar en el trabajo o algo que es demasiado elegante y realmente acumula sus tarjetas de crédito”, declaró la actriz para The Hollywood Reporter.

Asimismo, aseveró que, en la versión original, su personaje utilizaba ropa de alta costura, pero al no sentirse cómoda volvieron a escribirlo con el fin de que la ropa fuera más acorde a su persona, razón por la cual el departamento de vestuario le compró su propia ropa.

“A veces, me compraban mi ropa personal para Nikki. Perdí mucho vestuario en este trabajo, pero me lo pagaron”, recordó la actriz riendo.

¿De que trata 'She-Hulk'?



La serie es parte del Universo Cinematográfico de Marvel y cuenta la historia de Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada y prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo).

Ambos sufren un accidente de auto, por lo que la sangre de Bruce contamina a la de la protagonista y produce el nacimiento de la nueva superheroína, ‘She Hulk’.

Ante este hecho, la joven tendrá que lidiar con sus nuevos poderes y aspecto físico, así como su trabajo como defensora de los sobrehumanos.